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Скандальное судно Aquarius вновь выходит в море
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Судно Aquarius, вызвавшее общеевропейский скандал, вновь выходит в море 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Судно Aquarius, деятельность которого вызывает неоднозначные оценки у властей ряда стран ЕС, в среду выйдет в Средиземное море, чтобы продолжить операцию по спасению мигрантов, сообщила гуманитарная неправительственная организация SOS Méditerranée.
В настоящее время судно находится в Марселе, куда в конце июня прибыло для дозаправки, пополнения запасов и смены экипажа.
"Поскольку люди все еще пытаются пересечь Средиземное море, Aquarius готовится выйти в море. Его отплытие из Марселя запланировано на завтра (среду)", — говорится в Twitter организации, которой принадлежит судно.
Ситуация с судном Aquarius вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, на борту которого находились более 600 мигрантов, их согласилась принять Испания.
В середине июля организация "Врачи без границ" сообщала, что при попытке переплыть Средиземное море за последние четыре недели утонули или пропали без вести не менее 600 мигрантов, включая детей.
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