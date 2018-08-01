Трамп похвастался строительством стены с Мексикой

Трамп заявил о начале строительства стены на границе с Мексикой

"Мы уже начали строительство стены. У нас есть $1,6 млрд, и мы начали строить большие участки стены", — сказал Трамп.

Также он отметил, что стена на границе государств обеспечит "грандиозную безопасность".

Ранее сообщалось, что Трамп намерен запросить у конгресса дополнительные средства на стену с Мексикой. Американский президент отмечал, что дополнительные деньги потребовались, чтобы ускорить строительство.