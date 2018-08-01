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Трамп похвастался строительством стены с Мексикой
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Трамп заявил о начале строительства стены на границе с Мексикой 

Газета.Ru 1 августа 2018
Фото: Jorge Duenes/Reuters
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов началось строительство стены. Видеозапись выступления Трампа опубликована в YouTube.
"Мы уже начали строительство стены. У нас есть $1,6 млрд, и мы начали строить большие участки стены", — сказал Трамп.
Также он отметил, что стена на границе государств обеспечит "грандиозную безопасность".
Ранее сообщалось, что Трамп намерен запросить у конгресса дополнительные средства на стену с Мексикой. Американский президент отмечал, что дополнительные деньги потребовались, чтобы ускорить строительство.
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