На чем основана польская идея «русские нам должны»

Польше снова говорят о желании получить репарации с России — теперь эти претензии собираются оформить уже на уровне парламента. Сама эта тема настолько ненормальна, что заставляет снова и снова сомневаться в жизнеспособности польского государства — не потому, что Россия хочет его уничтожить, а потому, что часть польской элиты делает все возможное для дискредитации самой идеи независимой Польши.

Глава комитета Сейма Польши по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил в интервью газете Rzeczpospolita, что польский парламент следующего созыва (он будет избран в следующем ноябре) намерен предъявить Москве претензии о выплате военных репараций:

«Я считаю, что в следующем созыве Сейма должен быть создан отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией. Следует подготовить претензии к России о компенсации ущерба, который стране нанес Советский Союз. Я знаю, что такие отчеты подготовили государства Балтии. Конечно, будет проблема с их получением, потому что сегодняшняя Россия является страной, которая не соблюдает права и международный порядок. Но такой отчет должен быть».

Хотя Мулярчик не озвучил сумму претензий, за последние годы польские официальные лица уже не раз поднимали тему «русские нам должны». Они ссылались при этом как на договор 1921 года, так и на весь период пребывания Польши в социалистическом лагере в 1944-1990 годах. Конкретные цифры могут быть самыми разными. Если вспомнить об аналогичных претензиях поляков к Германии , то там фигурируют суммы от 5 до 500 миллиардов долларов. Россию, кстати, обвиняют и в том, что Польша после войны недополучила репарации с Германии — вот пусть теперь и компенсирует то, что немцы недодали.

Беспредельная наглость самой идеи о долге русских перед поляками такова, что на нее даже сложно спокойно отвечать. Нет смысла еще раз напоминать о помощи, которую оказывал СССР Польше после войны. О том, что вся ее нынешняя западная часть является подарком Сталина — территорией Восточной Пруссии, которую отняли у Германии, принудив миллионы немцев переселиться на запад.

Нет, всё это поляки и так знают — но считают само собой разумеющимся, выдвигая претензии на территории Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы , потерянные ими после Второй мировой войны. Наши аргументы насчет того, что большинство населения этих земель составляли вовсе не поляки, да и находились они в составе современной Польши всего два десятилетия (после развала Российской империи и поражения СССР в войне 1921 года), не интересны полякам.

Всё моё — и все мне должны: так можно описать отношение Польши к соседям.

Можно было бы просто игнорировать эти претензии, относится к ним как к бреду сумасшедшего — тем более, что российско-польские отношения и так находятся в чрезвычайно плохом состоянии, и исключительно по польской вине. Но речь всё таки идет о крупнейшей стране Восточной Европы, члене НАТО Евросоюза — в чем же причина такой неадекватности?

Ведь кроме России Польша выдвигает претензии и к Германии — столь же дикие и еще более масштабные. Одновременно Польша находится в очень напряженных отношениях с Евросоюзом в целом. При этом — формально ЕС возглавляет поляк Дональд Туск , с которым у правящих в Польши сил есть неустранимые противоречия по поводу традиционных христианских ценностей, мигрантов и прочей европейской тематике. Варшава делает ставку на США , точнее, на консервативные ценности и антиевропейский настрой Дональда Трампа — но при этом в Польше понимают, что американцы не будут защищать поляков в случае военного конфликта.

минобороны Какого конфликта? Ведь Польше никто не угрожает, а сама она уверена, по словам бывшего главы МИДа Радослава Сикорского , что «одна сможет расквасить нос России» (в случае нападения нашей страны — «если вы хотите быть агрессором, то вам, как правило, нужно обладать преимуществом три к одному», объясняет Сикорский).

Тем не менее угроза Польши существует — вот только не извне, а в ней самой. И называется она очень просто — польская внешняя политика. Сложно найти в мире еще одну крупную страну, чьи политические элиты вели бы себя с соседями настолько неадекватно. Ссориться со всеми сразу — причем без серьезных поводов к тому. Предъявлять финансовые и намекать на территориальные претензии (а они есть к Литве, Украине Белоруссии ) — причем без малейшего шансы на их удовлетворение.

Более того — столь же глупым является и представление о том, что Польша является форпостом Запада на пути агрессивной России. А ведь именно эту карту пытается разыгрывать Варшава. Апелляция к США и Великобритании , к НАТО как таковому, не имеет никакого практического смысла — потому что в случае реальной войны никто не станет защищать Польшу, а в случае ее мира ее истерическая позиция рано или поздно начинает раздражать самих англосаксов. Действительно, пока Америке нужно изображать из России «угрозу миру», полякам оказывают знаки внимания и всячески подбадривают — но как только наступает очередной период разрядки и наведения мостов между России и Западом, они начинают мешать уже самим атлантистам. В итоге пострадавшей оказывается сама Польша — ведь она лишает себя выгодных торгово-экономических связей с Россией.

Понятно, что у поляков есть опасения попасть в излишнюю зависимость от Германии или России — но непонятно, почему противоядие от этого они видят только в поддержании напряженных отношений со своими великими соседями. Искать объяснение этому как в польской истории, так и во внутриполитической борьбе в нынешнем польском государстве, конечно, можно — только все равно остается один главный вопрос. Зачем Польше иметь плохие отношения с Россией и Германией? Ради сохранения независимости? Так ради этого нужно делать все ровно наоборот — всячески охраняя свой внутренний уклад и ценности от глобализации и обезличивающей европеизации (и тут Россия только «за»), выступать в качестве поборника укрепления российско-германских отношений, становится в них третьей стороной, получать выгоду от этого.

Надежда же на далекого союзника — будь то США, Великобритания или Франция — который будет защищать экономические и политические интересы Польши, и давить ради этого на Германию и Россию, настолько глупа и столько раз доказала свою несостоятельность, что даже неудобно об этом говорить. Тем более сейчас — когда германский орел вспоминает, что он вовсе не младший брат американского, а русский собирает под свои крылья разбежавшихся птенцов.

Полякам нужно наконец-то понять — Россия не боится сильной и независимой Польши, но презирает Польшу наглую, неблагодарную и недальновидную. И какой будет Польша — зависит только от самих поляков.