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Трамп вновь упрекнул Германию из-за России
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Трамп вновь упрекнул Германию в заключении энергоконтрактов с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ар
Президент США Дональд Трамп вновь упрекнул Германию в уплате России "миллиардов и миллиардов долларов за энергию".
"Они (Германия) покупают и платят огромные деньги России. Таким образом, от нас ожидают, что мы будем защищать страны от России, а они платят России миллиарды и миллиарды долларов за энергию. Это нехорошо, это нехорошая ситуация и я дал им знать об этом", — сказал президент США на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Ранее президент США Дональда Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Он считает совершенно неприемлемым, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод ("Северный поток-2"), тогда как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина.
США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток-2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком-2" с помощью поставок СПГ (сжиженный природный газ).
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
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