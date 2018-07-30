Почему Пхеньян предпочитает хакерские атаки ядерному удару

Судный день по чучхе: блэкаут вместо ядерного гриба

КНДР После саммита лидеров США Дональда Трампа и Ким Чен Ына дискуссия вокруг северокорейского вопроса сосредоточилась на проблеме денуклеаризации. Однако по экспертным оценкам ядерные боеголовки — не самое страшное оружие, которое есть в руках у Пхеньяна «Газета.Ru» рассказывает о кибервойсках КНДР — одной из самых опасных и многочисленных армий хакеров в мире.

Еще год назад сложно было представить, что в КНДР всерьез будут говорить о денуклеаризации Корейского полуострова. Если верить американскому президенту Дональду Трампа, то за месяц, прошедший после саммита в Сингапуре , правительство Северной Кореи уже ликвидировало четыре «крупных испытательных полигона», а также прекратило испытания баллистических ракет.

В условиях нестабильности американской внешней политики для Пхеньяна отказ от основного гаранта своего суверенитета выглядит как минимум странным. Однако по мнению экспертов, ядерное оружие — не самая страшная сила, находящаяся в руках у Ким Чен Ына.

«Потенциал Северной Кореи по уничтожению критической инфраструктуры без ядерного оружия в значительной степени игнорируется, но у Пхеньяна достаточно кибернетических возможностей для нанесения серьезного ущерба», — пишут в колонке для Reuters эксперты по кибербезопасности и кибервойнам Джессика Байер и Дунхуэй Парк.

К таким выводам приходят не только независимые эксперты, но и государственные структуры западных стран.

В последнем докладе британского парламентского Комитета по обороне утверждается, что кибератаки КНДР представляют для мира большую угрозу, чем ядерные боеголовки на Корейском полуострове.

Между северокорейскими ядерными испытаниями и кибератаками даже прослеживается связь.

«Зачастую они совпадают по времени. Так, во время третьего тестирования в феврале 2013 года южнокорейские телевизионные компании и банковский сектор пострадали от атаки 3,20 CyberTerror, известной как Dark Seoul. В январе 2016 года, когда Северная Корея провела четвертый взрыв, произошла массовая рассылка фишинговых писем южнокорейским должностным лицам. После пятого испытания в сентябре 2016 года хакерам удалось похитить секретные военные файлы у Южной Кореи. Не исключено, что Пхеньян отвлекает внимание от кибератак ядерными испытаниями», — говорится в аналитическом докладе РСМД «Серверная Корея: Как КНДР создала самые эффективные кибервойска в мире».

Генеральный директор «Лаборатории Цифровой Форензики», эксперт РСМД Александр Мамаев в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает: урон от кибератак может быть поистине колоссальным.

«Можно нанести как непосредственно экономический ущерб, энергетический ущерб, способный обернуться чем-то похожим на катастрофу в Фукусиме. В военном плане речь идет в первую очередь о выводе из строя различных элементов сети, когда та или иная техника выводится из строя — по сути, происходит подрыв боеспособности противника», — говорит Мамаев.

Появление северокорейской армии хакеров неразрывно связано с приходом к власти Ким Чен Ына. При этом существует красивая история, согласно которой основы для будущей киберармии заложил еще его отец Ким Чен Ир.

По словам отечественного корееведа и дипломата Георгия Толорая, который работал в КНДР, «информатикой и кибернетикой северокорейцы занимаются давно и, в общем, достаточно серьезно».

«Имеется научно-исследовательская база, и компьютерная база очень хорошая. Причем, именно они в образовании уделяют этому, я сам видел, как интенсивно идет подготовка специалистов по компьютерам», — говорит в разговоре с «Газетой.Ru» Толорая.

Известный северокорейский перебежчик, профессор информатики Ким Хьюн Кван утверждал, что после вторжения США в Ирак в 2003 году, Ким Чен Ир заявил: «В 21-м веке войны будут вестись в информационном формате».

Так или иначе именно при молодом лидере Ким Чен Ыне, прошедшем обучение в Европе, хакеров из КНДР начали воспринимать всерьез.

В 2014 году было проведены сразу две идеологических атаки: сначала на британский телеканал Channel 4, который обещал снять документальный фильм о «похищенном Пхеньяном ученом-ядерщике», а потом — на компанию Sony Pictures, собиравшуюся выпустить комедию о северокорейском лидере. Обе атаки увенчались успехом — компании отказались от выпуска неугодных Пхеньяну картин.

В дальнейшем кибератаки Пхеньяна стали ориентироваться на финансовый заработок. В первую очередь речь идет об атаке на Центральный банк Бангладеша в 2015 году, в результате которой хакерам удалось похитить $81 млн Прошлогодняя атака вируса WannaCry, по данным «Лаборатории Касперского» и антивирусной компании Symantec, также имеет северокорейское происхождение. Вирус заражал компьютеры простых пользователей и требовал от них выкуп. За первые четыре дня атаки от червя пострадали около 300 тыс. пользователей в 150 странах мира, ущерб от атаки оценивается в 1 млрд долл.

Уже сейчас кибератаки КНДР не ограничиваются идеологической местью и финансовыми хулиганствами. Одна из главных целей северокорейских хакеров сегодня — энергетический сектор геополитических противников.

Об этом еще в прошлом году заявляли представители южнокорейского Министерства торговли, промышленности и энергетики, по словам которых, за 10 лет количество попыток доступа к государственным энергетическим компаниям увеличилось в четыре тысячи раз. При этом в 19 случаях было зафиксировано, что атаки велись с территории КНДР.

Выбор целей для кибератак напрямую зависит от уровня северокорейских хакеров. На сегодняшний день киберармия КНДР — одна из самых мощных в мире, о чем говорят даже в США. По словам командующего сил США на Корейском полуострове Винсента Брукса, северокорейские хакеры — «одни из лучших в мире и самые организованные».

По данным специализирующейся на кибербезопасности аналитической компании FireEye, уровень северокорейских хакеров также оценивается как крайне опасный.

«Эти хакеры не стесняются: они чрезвычайно агрессивны», — говорит директор аналитического отдела разведки компании Джон Хальквист о северокорейской хакерской группировке Reaper.

По данным FireEye, одной из главных задач этой группировки является «тайный сбор разведданных для поддержки стратегических военных, политических и экономических интересов КНДР».

Примечательно, что оторванность Пхеньяна от мировой паутины — не слабость северокорейских хакеров, а их преимущество.

Отвечать на хакерские атаки КНДР симметричными методами просто невозможно: инфраструктура Пхеньяна вообще не интегрирована в интернет.

Да и отслеживать их становится все сложнее. Не только из-за растущего уровня подготовки северокорейских хакеров, но и из-за того, что они рассеяны по всему миру.

Еще один аргумент в пользу северокорейской киберармии — ее численность. По словам все того же перебежчика Ким Хьюн Квана, еще в 2004 году она насчитывала более шести тысяч человек. Для сравнения: на сегодняшний день киберподразделения в военных службах США насчитывают 6200 человек. Сколько хакеров за 14 лет вступили в ряды северокорейской киберармии — остается только гадать.

Впрочем, чем активнее себя ведут северокорейские хакеры, тем более серьезные меры против них будут принимать западные страны, считает Александр Мамаев.