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В Латвии захотели раздробить Россию
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В Латвии захотели раздробить Россию на несколько частей 

РИА Новости 1 час назад
Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей". Об этом политик написал в своем Twitter.
По мнению латвийского депутата, такая мера "необходима для спокойствия" его страны и Европы.
"Только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", — заключил Кирштейнс.
Этим заявлением политик прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, который предложил экстремистский вариант гимна Советского Союза.
Войнович скончался от сердечного приступа в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Писатель известен по произведениям "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира".
В Латвии неоднократно звучали антироссийские лозунги, тем не менее ряд латвийских политиков отмечают, что нынешнее состояние отношений Риги и Москвы, ухудшившееся по инициативе Латвии, приносит Риге лишь убытки.
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Комментарии39  Ещё 5 источников 
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