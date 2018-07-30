В Латвии захотели раздробить Россию на несколько частей

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей". Об этом политик написал в своем Twitter.

По мнению латвийского депутата, такая мера "необходима для спокойствия" его страны и Европы.

"Только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", — заключил Кирштейнс.

Этим заявлением политик прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу , который предложил экстремистский вариант гимна Советского Союза.

Войнович скончался от сердечного приступа в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Писатель известен по произведениям "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира".