Трамп сможет вводить санкции за вмешательство в выборы‍

По данным американского издания Washington Post, официальный документ уже был составлен и находится в Белом доме.
Дональд Трамп может получить право вводить санкции против иностранцев, вмешивающихся в выборы. Подобный указ был составлен и находится в Белом доме, передает газета Washington Post.
Проект, состоящий из восьми страниц, предусматривает наделение президента США полномочиями по применению мер в отношении граждан, занимающихся распространением дезинформации, а также участвующих в антивыборных кампаниях.
В тексте указала отмечается, что Трамп сможет без согласования с конгрессом вводить санкции против 10 из 30 крупнейших коммерческих организаций тех стран, которые вмешивались в выборы главы Соединенных Штатов.
При этом подчеркивается, что на настоящий момент США не уличили ни одну страну в влиянии на избирательный процесс.