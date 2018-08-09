Трамп сможет вводить санкции за вмешательство в выборы‍

СМИ: Трамп получит право вводить санкции за вмешательство в выборы

По данным американского издания Washington Post, официальный документ уже был составлен и находится в Белом доме.

Проект, состоящий из восьми страниц, предусматривает наделение президента США полномочиями по применению мер в отношении граждан, занимающихся распространением дезинформации, а также участвующих в антивыборных кампаниях.

В тексте указала отмечается, что Трамп сможет без согласования с конгрессом вводить санкции против 10 из 30 крупнейших коммерческих организаций тех стран, которые вмешивались в выборы главы Соединенных Штатов.

При этом подчеркивается, что на настоящий момент США не уличили ни одну страну в влиянии на избирательный процесс.