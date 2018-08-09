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Трамп сможет вводить санкции за вмешательство в выборы‍
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СМИ: Трамп получит право вводить санкции за вмешательство в выборы 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: Brian Cahn / Globallookpress
По данным американского издания Washington Post, официальный документ уже был составлен и находится в Белом доме.
Дональд Трамп может получить право вводить санкции против иностранцев, вмешивающихся в выборы. Подобный указ был составлен и находится в Белом доме, передает газета Washington Post.
Проект, состоящий из восьми страниц, предусматривает наделение президента США полномочиями по применению мер в отношении граждан, занимающихся распространением дезинформации, а также участвующих в антивыборных кампаниях.
В тексте указала отмечается, что Трамп сможет без согласования с конгрессом вводить санкции против 10 из 30 крупнейших коммерческих организаций тех стран, которые вмешивались в выборы главы Соединенных Штатов.
При этом подчеркивается, что на настоящий момент США не уличили ни одну страну в влиянии на избирательный процесс.
Напомним, ранее американские спецслужбы обвинили Россию в якобы вмешательстве в выборы президента Штатов в 2016 году, на которых одержал победу Дональд Трамп. В свою очередь, Москва и штаб американского президента подобные обвинения категорически отрицают.
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Комментарии3  Ещё 317 источников 
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