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Порошенко назвал «европейским выбором» решение князя Владимира крестить Русь 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что князь Владимир, приняв решение о крещении Руси, сделал в том числе и европейский выбор.
Об этом сообщает «Укринформ».
Отмечается, что данное заявление украинский лидер сделал в ходе речи в честь мероприятий, приуроченных к 1030-летней годовщине события.
«Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну… Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», — уточнил он.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Крещение Руси отправной точкой развития российской государственности.
RT вёл прямую трансляцию торжественных мероприятий в Москве.
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Комментарии27  Ещё 1 источник 
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