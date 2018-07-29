«Европейский выбор»

Порошенко назвал «европейским выбором» решение князя Владимира крестить Русь

Отмечается, что данное заявление украинский лидер сделал в ходе речи в честь мероприятий, приуроченных к 1030-летней годовщине события.

Об этом сообщает «Укринформ».

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