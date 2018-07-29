Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что князь Владимир, приняв решение о крещении Руси, сделал в том числе и европейский выбор.
Об этом сообщает «Укринформ».
Отмечается, что данное заявление украинский лидер сделал в ходе речи в честь мероприятий, приуроченных к 1030-летней годовщине события.
«Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну… Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», — уточнил он.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Крещение Руси отправной точкой развития российской государственности.
RT вёл прямую трансляцию торжественных мероприятий в Москве.