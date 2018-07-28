Пастор вместо истребителей: как США давят на Турцию

Трамп пригрозил Турции санкциями за удержание пастора Брансона

Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями из-за ситуации с задержанием в Турции американского пастора Эндрю Брансона , которого турецкие власти считают пособником организации неудавшегося государственного переворота в 2016 году. Первые меры, по сути, уже предприняты — на днях американский сенат ограничил главу Пентагона в праве одобрять поставки Турции американских вооружений, включая истребители F-35.

Президент США Дональд Трамп потребовал освобождения пастора Эндрю Брансона, удерживаемого в Турции, пригрозив ввести санкции в отношении турецкой стороны.

«Позор, что Турция не выпускает из тюрьмы уважаемого пастора из США Эндрю Брансона. Он слишком долго находился в заложниках. Эрдоган должен что-то предпринять для освобождения этого замечательного христианина, мужа и отца. Он ничего не сделал, и его семья нуждается в нем!» — написал Трамп в твиттере.

Мевлют Чавушоглу. Реакция на угрозу со стороны американского лидера была незамедлительной. «Никто не может диктовать Турции, как поступать. Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Перед законом все равны без исключений», — заявил глава МИД Турции

Напомним, в 2016 году группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку осуществления госпереворота. В результате вооруженных столкновений в Стамбуле и Анкаре погибли 250 человек, более 2 тыс. получили ранения. Тогда США осудили попытку переворота и поддержали действующее правительство Турции.

Пастора Эндрю Брансона, более 20 лет проживавшего с семьей в районе города Измир, арестовали в 2017 году по подозрению в «угрозе национальной безопасности» Турции. Его обвинили в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена , который, по мнению турецких властей, стоял за неудачной попыткой путча в Турции. Прокуратура требует для пастора 35 лет лишения свободы. 25 июля суд постановил переместить Брансона под домашний арест, однако об освобождении речи не идет.

Сам предполагаемый идейный вдохновитель попытки государственного переворота, турецкий проповедник и публицист Фетхуллах Гюлен уже почти 20 лет живет в добровольном изгнании в Соединенных Штатах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обвинял Гюлена в создании неофициальной организации «параллельная структура», целью которой якобы является свержение правительства в Турции. Проповедник также фигурировал в деле о масштабном коррупционном скандале в 2013 году, в результате которого были задержаны 52 чиновника из партии Эрдогана.

Суд Стамбула дважды — в 2014 и 2015 году — выдавал ордер на арест Гюлена. В августе 2017 года в Турции также был принят закон, наделивший Эрдогана полномочиями экстрадировать иностранных граждан в обмен на турецких заключенных, «в ситуациях, когда это необходимо для национальной безопасности или в интересах страны».

Эрдоган неоднократно требовал у Вашингтона экстрадировать Гюлена, но получал отказы. В 2017 году турецкий лидер предлагал США обменять Брансона на Гюлена, однако этого так и не произошло.

По мнению научного сотрудника Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ильшата Саетова, отказ американской стороны совершить обмен вполне понятен. «Гюлен — полноправный гражданин, не числится как преступник, а значит, Трамп попросту не имеет права выдавать его. Трамп же не владелец людей в Америке, чтобы обменивать», — констатирует Саетов.

Дело об удержании в Турции американского пастора Эндрю Брансона стало предлогом для внесения поправок в проект бюджета Пентагона, представленный сенатом США . Согласно этому документу министр обороны лишается возможности одобрить поставку Турции американских вооружений, в том числе и истребителей F-35. В пояснительной записке к проекту оборонного бюджета говорится, что эта поправка связана с арестом Брансона.

При этом ранее в США уже грозились ввести подобные меры и даже санкции в отношении Турции — из-за заключения турецкой стороной соглашения о поставках российских зенитных ракетных комплексов С-400.

В результате американский конгресс заморозил поставки истребителей F-35 Турции. Получается, что проект оборонного бюджета США, представленный сенатом, увязал вместе сразу две конфликтные ситуации.

Подобную политическую игру Ильшат Саетов назвал торгом и предположил, что ничего серьезного дальше не последует. Эксперт также отметил, что для Турции санкции «гораздо более опасная штука, чем дивиденд от содержания какого-то несчастного пастора».

В июле 2017 года Анкара и Москва подписали соглашение о покупке Турцией российских С-400. Вскоре договор вступил в действие, турецкая сторона предоставила аванс. Сумма сделки составила $2,5 млрд Первые поставки будут осуществлены в марте 2020 года.

Власти США российско-турецкая сделка не устроила — Вашингтон объявил, что подобные действия угрожают НАТО . Именно тогда американская сторона впервые заговорила о санкциях против Анкары. Однако Анкара отказалась отменять сделку, несмотря на угрозы США. Тогда же Эрдоган подчеркнул, что несколько лет Турция просила у Вашингтона продать зенитно-ракетные комплексы Patriot, но просьба осталась без ответа.

Говоря о ситуации торга и получившейся связи между ситуациями с покупкой С-400 и просьбами выдать американского пастора, Ильшат Саетов объясняет, что задержание Брансона Анкара использует как «козырь», чтобы получить максимальную для себя выгоду. По мнению эксперта, уже тот факт, что США допустили покупку С-400, можно считать уступкой со стороны США. Пастора в итоге отправят домой, но сохранят при этом лицо, уверен Саетов.