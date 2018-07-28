«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента

Арестован экс-президент Армении Роберт Кочарян

Экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяца по решению Ереванского суда первой инстанции. Бывший армянский лидер проходит по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года в республике. Один из адвокатов Кочаряна заявил о намерении обжаловать такое решение суда в отношении своего подзащитного.

Ереванский суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сообщил его адвокат Арам Орбелян. Арест продлится два месяца, однако защитники Кочаряна намерены его обжаловать, заявил второй адвокат арестованного Рубен Саакян . Он также отметил, что его подзащитный спокойно отреагировал на решение суда.

Обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году было предъявлено Кочаряну, занимавшему в республике президентский пост с 1998 по 2008 год, 26 июля. Тогда его вызвали на допрос в Специальную следственную службу (ССС) Армении в качестве свидетеля, однако в результате обвинили в свержении конституционного строя республики.

«На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи № 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», — говорится в сообщении пресс-службы ССС.

Согласно ч. 1 ст. 300.1 УК Армении (насильственное свержение конституционного строя Армении, завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства не предусмотренным Конституцией способом), Кочаряна могут посадить на срок до 15 лет.

Сам же Кочарян уверен в том, что предъявленные ему обвинения были сфабрикованы и сфальсифицированы, заявил он в интервью местному телеканалу Yerkir Media.

По словам экс-президента, в суд его вызвали в качестве свидетеля. «Но первые слова следователя были следующими: они изменили статус и обвинили меня. По сути, допрос был в статусе обвиняемого», — отметил экс-президент Армении. « [Теперь] я могу попасть в тюрьму. Но я пойду дальше, и я буду сражаться до конца. Никогда бы не подумал, что настолько сфабрикованное уголовное дело можно изготовить на самом деле», — подчеркнул он.

По мнению Кочаряна, общественные настроения сейчас пытаются «переместить в правовое поле», чтобы таким образом получилось, что первый лидер Армении Левон Тер-Петросян выиграл президентские выборы в 2008 году, на которых за него проголосовал 21,5% граждан. «Это далеко от реальности и не имеет к этому никакого отношения, и это [дело против меня] очевидное политическое преследование под лозунгом „бархатной революции“, любви и солидарности», — подчеркнул Кочарян.

Вместе с ним в день допроса в ССС также в качестве свидетеля явился и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров . Там ему вынесли аналогичное обвинение, однако своей вины он не признал, о чем заявил 27 июля в суде в ответ на вопрос одного из журналистов. Тем временем следователи настаивают на его аресте и уже обратились с соответствующим ходатайством в Ереванский городской суд первой инстанции.

«На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1–2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», — подчеркнули в ССС.

И хотя пока следователи не уточняют, какую именно роль Хачатуров играл в событиях 2008 года, известно, что 1 марта 2008 года он командовал ереванским гарнизоном вооруженных сил (ВС) Армении. Пост генерального секретаря ОДКБ он занял в 2017 году.

Обвиняемым по этому делу проходит также и бывший министр обороны республики Микаел Арутюнян. Ему обвинение вынесли еще 3 июля, после чего сразу же объявили в уголовный розыск. Как отмечает руководитель ССС, сейчас Арутюняна нет в Армении.

Выборы третьего президента Армении состоялись 19 февраля 2008 года. Официальным победителем по их итогам стал Серж Саргсян . Но жителей республики не устроил такой исход событий, вследствие чего Армению накрыла волна масштабных протестов.