Мигранты высадились на нудистском пляже и разбежались

Десятки мигрантов высадились на пляже на юге Испании в пятницу. За стремительно разбегающимися нелегалами наблюдали загорающие нудисты. Видео, на котором группа из более чем 30 мигрантов высадилась на популярный у нудистов пляж в Тарифе, выложило издание Daily Mail.

Мигранты подплыли к пляжу, а затем рванули в лес, позади пляжа, чтобы сбежать от преследующих их испанских пограничников.

Ранее мэр близлежащего испанского порта Альхесирас Хосе Игнасио Ландалусе предупредил, что его город находится в центре «нового кризиса мигрантов». Только на прошлой неделе в город на надувных лодках прибыла тысяча человек. Альхесирас, по его словам, скоро станет «новой Лампедузой», повторив судьбу итальянского острова в Средиземном море.

«Надеюсь, что ЕС работает над глобальной политикой в этом вопросе: сегодня это, может быть, наша проблема, но завтра, через неделю или через месяц, это будет проблема всей Европы, — констатировал мэр Альхесираса.

За последние полгода миграционный поток из Африки в Испанию через Средиземное море заметно вырос.