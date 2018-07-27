«Он не мой любовник»: Макрон сделал признание

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз вынужден комментировать слухи о своей гомосексуальности. Всему виной скандал из-за поведения его охранника, которого некоторые сочли любовником французского президента. «Газета.Ru» — о том, почему многие думают, будто Макрон — гей.

Президент Франции Эммануэль Макрон вынужден объяснять, в каких отношениях он состоит со своим телохранителем Александром Беналлой. После того как сотрудник его охраны был задержан за применение насилия в отношении участников демонстрации 1 мая, французский лидер поначалу дистанцировался от этой истории.

Однако 25 июля он все же выступил перед французскими парламентариями, посчитав нужным прокомментировать слухи о том, что он слишком близок со своим охранником. «У Александра Беналлы никогда не было доступа к ядерным шифрам, — сыронизировал Макрон. — Александр Беналла никогда не занимал 300-метровую квартиру в районе Альма. Александр Беналла никогда не был моим любовником».

Предположения о том, что между Эммануэлем Макроном и Александром Беналлой может быть любовная связь, стали распространяться в социальных сетях после того, как в твиттере появился скриншот полосы французской газеты, в которой по шрифтам можно было опознать влиятельную Le Mond

На газетной странице красовался заголовок интервью, которое якобы дал телохранитель Макрона изданию: «Ману и я — мы больше, чем друзья…».

Скриншот, разумеется, оказался фальшивкой.

Слухи о том, что на самом деле Беналла — возлюбленный Макрона, подпитывало то обстоятельство, что президент Франции и его телохранитель действительно проводят довольно много времени вместе. В частности, они катаются на велосипедах, а в декабре 2017 года Беналла провел Рождество вместе с Макроном и его женой Бриджит на горнолыжном курорте Ла Монжи во французских Пиренеях. Однако никаких прямых подтверждений того, что отношения Макрона и Беналлы выходят за рамки профессиональных, нет.

Эммануэля Макрона не впервые подозревают в скрытой гомосексуальности — любимых мужчин ему «подбирали» и раньше. В начале 2017 года, в разгар предвыборной президентской кампании, по Франции поползли слухи, что кандидат от движения «Вперед», бывший министр финансов Эммануэль Макрон ведет двойную жизнь и тайно встречается с главой (теперь уже бывшим) радиостанции Radio France, 40-летним Матье Галле.

В начале февраля 2017-го будущий президент Франции счел нужным высказаться по поводу слухов о его связи с Галле. 6 февраля, выступая в театре «Бобино», он сказал: «Чтобы закрыть эту неприятную тему: если за обедом или по электронной почте вам сообщают, что я веду двойную жизнь с Матье Галле или еще с кем бы то ни было, то это моя голограмма, которая внезапно от меня ускользнула, потому что это не могу быть я».

Так он намекнул на то, что его соперник по президентской гонке Жан-Люк Меланшон использовал свои голограммы, чтобы выступать сразу в нескольких местах одновременно. После этого Макрон подчеркнул, что слухи о его гомосексуальности крайне неприятны его супруге Бриджит. «Она разделяет со мной мою жизнь с утра до вечера, и я ей за это не плачу», — сказал он. А после добавил: «Она может привести доказательства того, что я не могу раздвоиться».

Больше Эммануэль Макрон ни разу не комментировал разговоры о своей сексуальной ориентации, но подобные вопросы его нервировали.

Издание Voici приводило слова коллег из Parisien: «Участники предвыборной кампании вспоминают, что Макрон разнервничался единственный раз — из-за слухов о его гомосексуальности». А предприниматель Жан-Марк Дюмонте в разговоре с корреспондентом Voici добавил: «Он находил это отвратительным. Не для себя — для своей жены. Это ради нее он обличал их во лжи».

Сам Матье Галле тоже прокомментировал слухи о своей связи с Эммануэлем Макроном. В мае 2017 года он заявил изданию Vanity Fair: «Макрон? Нет. Видит бог, я был бы счастлив».

О том, что Эммануэль Макрон, возможно, гей, говорили во время предвыборной кампании его противники — в частности, парламентарий правого толка Николя Дюик. В начале февраля 2017-го он дал интервью российскому информационному агентству Sputnik , в котором, в частности, заявил: «Что касается его частной жизни, то об этом хорошо известно. Макрона зовут любимчиком СМИ, а ими владеет очень ограниченный круг лиц. Среди тех, кто за Макрона, например, Пьер Берже , совладелец Le Monde и любовник Ив Сен-Лорана, да и сам открытый гей. Он из тех, кто поддерживает гей-браки и усыновление детей однополыми парами. Этим все и сказано».

Николя Дюик подчеркнул, что Макрон пользуется поддержкой обеспеченных людей гомосексуальной ориентации — и парламентарий считает, что это достаточный повод для того, чтобы и самого французского президента отнести к гомосексуалам, ведущим «двойную жизнь».