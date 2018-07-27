Массовая драка депутатов попала на видео

В горсовете украинского города Конотоп произошла массовая драка, сообщает UA:СУМЫ.

Как рассказала местному каналу лидер одной из фракций, накануне депутаты должны были голосовать за бюджет нынешнего года, который обсуждали ранее, однако, вчера им «подсунули» не тот документ.

Кроме того, депутаты городского совета намеревались проголосовать за отставку мэра Конотопа Артема Семенихина.

«Не сложилось», — прокомментировал он на своей странице в Facebook нехватку оппозиции одного голоса.

Между тем во время самого заседания в зале, где оно проходило, произошла массовая драка. На видео, которое опубликовал канал, видно лишь множество дерущихся людей, а также примерно два десятка разнимающих их полицейских.

По словам пресс-секретаря Национальной полиции Сумской области Эльвиры Бигановой, в зале заседаний горсовета Конотоп дрались сторонники, которых с собой привели депутаты разных фракций. После драки с такими диагнозами, как судороги, ушибы, травмы глаз и сотрясение мозга, были госпитализированы восемь человек, в том числе четверо полицейских.