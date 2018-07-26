Трампу пригрозили разрушительной войной

Сулеймани, командующий бригадой «Кудс», которая специализируется на проведении спецопераций за пределами Ирана , посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу не начинать войну, поскольку для Вашингтона она окажется катастрофической. «Мы рядом, там, где вы даже не можете представить (…) Если вы начнете войну, мы ее закончим», — указал он.

По словам военачальника, Иран сможет уничтожить все, что есть у США. «Поэтому вам стоит быть осторожнее в оскорблениях иранского народа и нашего президента», — добавил он. Сулеймани указал, что американцы знают, насколько силен Тегеран , и знают его возможности.

«Отвечать на угрозы Трампа — мой долг как солдата. Если он хочет использовать язык угроз, то его стоит говорить со мной, а не с президентом [Хасаном Рухани]», — заявил он. Генерал-майор также считает, что лексика президента США подходит для общения лишь в ночных клубах и игорных заведениях.

22 июля Трамп на своей странице в Twitter обратился к Рухани. «Никогда больше не смейте снова угрожать США, иначе вы столкнетесь с последствиями, с которыми мало кто сталкивался в истории. США больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные речи о насилии и смерти», — написал он.

До этого иранский президент заявил, что Трампу не следует играть с огнем, и что он не вправе подстрекать иранцев. «Война с Ираном — это мать всех войн, а мир с Ираном — это мать всего мира», — передавало его слова ISNA.