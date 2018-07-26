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Мужчина мастерски затроллил мошенника и прославился
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Мужчина мастерски затроллил мошенника и прославился 

Lenta.ru 26 июля 2018
Фото: Facebook
Британец Том Шерин (Tom Sheerin) прославился в сети после того, как поиздевался над терпеливым мошенником. Всю переписку шутник опубликовал на своей странице в Facebook.
В друзья к Шерину добавился мужчина по имени Майкл Остин (Michael Austin), который представился сотрудником Facebook. Он заявил, что Шерин стал одним из десяти счастливчиков, которые выиграли в конкурсе 1,2 миллиона долларов и джип. В подтверждение своих слов Остин отправил фотографию наличных денег и поддельную копию письма от руководства соцсети.
Однако Остин заявил, что не может отдать приз просто так: он попросил у собеседника 500 фунтов стерлингов за доставку. Шерин моментально раскусил мошенника, но решил поиздеваться над ним. «Счастливчик» оставил почтовый адрес известного британского диджея Дмимми Сэвила (Jimmy Savile), а также заявил, что его телефон украла проститутка.
Мошенник попросил перевести оплату через Western Union и никому не рассказывать о выигрыше, так как это конфиденциальная информация. Шерин сначала согласился, однако через несколько минут написал, что сообщил о выигрыше в местную газету. Тогда Остин выругался матом и пообещал аннулировать результаты конкурса. Но как только Шерин извинился и еще раз предложил отправить деньги за доставку, злоумышленник снова заговорил о выигрыше.
Позже Шерин признался, что 500 фунтов у него нет, поэтому ему придется срочно брать кредит. Пока шутник якобы ждал займ от банка, он предложил мошеннику посмотреть на рисунок лошади, нарисованный его 17-летним сыном.
В конце концов Остин понял, что Шерин над ним издевается, поэтому прекратил попытки выпросить деньги. Их разговор в мессенджере длился более двух часов. Постом шутника со скриншотами переписки поделились почти 25 тысяч раз.
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