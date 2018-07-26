В Грузии пожалели о разрыве с РФ

Разрыв дипотношений России с Грузией был ошибкой, считает Бурджанадзе

Разрыв дипломатических отношений Грузии Россией был ошибкой, так как их отсутствие осложняет переговоры, заявила бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 июля, что Россия заинтересована в полномасштабном восстановлении добрососедских отношений с Грузией.

"Разрыв дипотношений был ошибкой… Их отсутствие осложняет переговорный процесс и улучшение отношений. Препятствием также является признание Южной Осетии и Абхазии со стороны РФ в 2008 году. Тем не менее, я считаю, что выход из ситуации существует. Он идет через переговорный процесс — в первую очередь с абхазами и осетинами, а также с Россией", — заявила Бурджанадзе в интервью "Известиям" По мнению политика, Грузии "жизненно необходимо" восстанавливать диалог с Россией на самом высоком уровне.

При этом, по ее словам, все проблемы не решить одной встречей президента или премьер-министра Грузии с Владимиром Путиным . "Однако такая встреча дала бы серьезный импульс для того, чтобы начать разгребать те сложности, которые накопились в течение многих лет в наших отношениях", — отметила Бурджанадзе.

По словам политика, главное препятствие заключается в неготовности грузинской власти вести прямой диалог с Россией — те боятся, что что их назовут пророссийскими, и "на них косо посмотрят западные партнеры". Она сравнила ситуацию с отношениями РФ и Украины — они "достаточно сложные", однако дипломатические отношения, тем не менее, сохраняются.

По словам Бурджанадзе, для нее главное — не допустить возвращения "команды, которая довела Грузию — в том числе и в плане отношений с Россией — до нынешней ситуации".

Комментируя присоединение Грузии к санкциям против РФ, Бурджанадзе отметила, что это "такой тренд — якобы не надо отставать от западных государств". "Присоединение к санкциям было неправильным и неумным… Эта политика идет вразрез с грузинскими интересами", — заявила политик. По ее словам, для изменения ситуации надо "вести серьезный диалог с Россией", однако нынешние грузинские лидеры избегают прямого диалога, говоря, что "разговаривать нужно через Брюссель ".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.