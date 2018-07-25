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Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
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Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС 

Газета.Ru 29 минут назад
В ЮАР открывается юбилейный саммит БРИКС. Одной из главных тем саммита станет противодействие американской политике протекционизма в мировой экономике. Российский президент Владимир Путин, который посетит мероприятие 26 июля, проведет отдельные встречи с лидерами семи стран.
В Йоханнесбурге — крупнейшем городе ЮАР — 25 июля открывается очередной саммит стран-членов ассоциации БРИКС. В этом году встреча будет юбилейной — лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и председательствующей в этом году ЮАР — встретятся в десятый раз.
Концепция БРИКС заключается в объединении пяти крупных развивающихся экономик, которые охватывают 40% населения Земли и более четверти территории планеты. За 25 лет после распада СССР доля этих пяти стран в мировой экономике выросла с 11% мирового ВВП до 30%.
Ситуация в мировой экономике, в том числе падение цен на сырье и протекционистская политика США нанесли значительный ущерб экономикам стран-членов БРИКС, что делает формат еще более актуальным, считает главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов.
«С учетом ухудшения условий для мировой торговли из-за действий США, формат БРИКС становится важным для всех его участников и для приглашенных стран», — подчеркивает эксперт.
Повестка дня на саммите амбициозна — она включает выработку общего механизма разрешения конфликтов, создание центра разработки вакцин и вопросы экономического планирования. В рамках встречи будут проведены также форумы по вопросам гендерного равенства и правах женщин.
Есть у БРИКС планы и по учреждению своего единого рейтингового агентства. Кроме того, каждая из стран-членов выступит на саммите со своими предложениями по развитию содружества. Бразилия предлагает заключить меморандум о развитии взаимодействия в сфере региональной авиации, а Россия будет продвигать идею о создании общего механизма исследований в области энергетики. Одной из ключевых тем саммита будет также развитие новых технологий.
25 июля в рамках саммита проводится традиционное заседание делового форума БРИКС, в котором Россию будет представлять министр экономического развития Максим Орешкин. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе форума будут заслушаны доклады о работе делового совета и Нового банка развития БРИКС.
Александр Ломанов подчеркивает, что один из главных внешних факторов, который способствует еще большему взаимодействию стран-членов БРИКС — торговая политика США, которую ведет американский президент Дональд Трамп.
Максим Орешкин, комментируя участие России в саммите, заявил, что санкции способствуют более активному развитию расчетов в национальных валютах между странами БРИКС. Министр подчеркнул, что в современном мире страны вынуждены думать о большей независимости.
«То, что происходит в мире, подталкивает, как у нас внутри России к более активным действиям, так и во всех странах БРИКС есть растущее понимание, что нужно двигаться активнее (к расчетам в нацвалютах)», — сказал российский министр.
Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что деловой совет БРИКС заинтересован в реализации инфраструктурных проектов в сфере транспорта, АПК и страхования. «Если обсуждать актуальные на данный момент инициативы, которые прорабатываются в Деловом совете, то хотел бы отметить в первую очередь высокий интерес к реализации инфраструктурных проектов по созданию и совершенствованию транспортно-логистических коридоров на территории стран БРИКС и стран, прилежащих к ним», — сказал Катырин.
Он также добавил, что стабилен интерес к взаимодействию в авиационной отрасли, морских перевозках, развитию инфраструктуры портовых зон.

На высшем уровне

Российский президент Владимир Путин посетит саммит со второго дня его работы — 26 июля. «Планируется, что в ходе рабочих заседаний юбилейного саммита главы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях», — говорится в сообщении Кремля. На встрече будут обсуждены актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня.
Поскольку БРИКС является неформальным объединением, важной частью его функционирования являются личные контакты и договоренности лидеров стран-участниц.
Владимир Путин за первый день на саммите проведет личные встречи с лидерами более пяти стран.
Первая встреча, которая стоит в графике российского президента — переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Это будет первая личная встреча российского президента с лидером южноафриканской страны после произошедшей в феврале этого года отставке Джейкоба Зумы.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на встрече «будут обсуждены вопросы, касающиеся председательства ЮАР в БРИКС, соответствующие приоритеты и инициативы, а также весь комплекс развития двусторонних отношений и планы на будущее, не исключено, что лидеры обсудят возможности своих личных контактов в следующем году».
Планируется подписание ряда документов, однако согласовано пока только два из них — межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства, которое с российской стороны подпишет глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, а также меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области водных ресурсов.
«Эти документы согласованы, но не исключено, что могут завершиться и консультации по ряду других документов, но пока еще об этом говорить преждевременно», — отмечает Ушаков.
Также Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Как отметил Ушаков, Путин и Моди обсудят предстоящий визит российского лидера в Индию.
Помощник президента также отметил, что предыдущая встреча Путина и Моди, носившая неофициальный характер, прошла успешно.
«21 мая в Сочи состоялась весьма успешная неформальная встреча Путина и Моди, когда состоялось обсуждение по всем вопросам международной повестки дня. Сейчас и индийцы, и мы готовимся к визиту нашего президента в Индию в октябре этого года, это будет ключевым событием в контексте наших двусторонних отношений», — говорит о грядущей встрече Ушаков.
Перед встречей с индийским премьером Владимира Путина ждет традиционная встреча с лидером КНР Си Цзиньпином. «Вечером, в районе 19 часов 26 июля состоится традиционная встреча с председателем Китая Си Цзиньпином. На этот раз встреча пройдет в виде неформального общения, будет обед», — сказал помощник президента.
Как отмечает Александр Ломанов, достоинство российско-китайских отношений состоит в том, что подобные контакты между лидерами происходят постоянно. «И большое их достоинство в том, что они происходят без каких-то ультрамедийных обстоятельств, какими, например, сопровождалась последняя встреча Путина и Трампа. Говорить о том, что встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите БРИКС будет какой-то судьбоносной и переломной, конечно, нельзя. Это будет просто еще один шаг вперед в поступательном и уверенном развитии российско-китайских отношений», — отмечает эксперт.
Помимо общения с лидерами стран-членов БРИКС, Владимир Путин встретится также и с гостями саммита — президентом Аргентины Маурисио Макри, президентом Анголы Жоау Лоуренсу, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Замбии Эдгаром Лунгу.
Активная программа российского президента на саммите свидетельствует об увеличении значимости формата для России, отмечает Алекснадр Ломанов. Об этом же открыто говорят и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений Трампа о необходимости вернуть Россию в формат G7 говорил, что Москву сейчас больше привлекают другие международные форматы, в том числе БРИКС.
«Конечно, БРИКС — это не та организация, которая задает какие-то фиксированные правила и задает нормы международной торговли. Но это очень хорошая и важная альтернативная площадка, которая в перспективе 10-15 лет за счет в том числе увеличения числа стран-членов может по своей важности и влиянию приблизиться к G7», — резюмирует Ломанов.
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