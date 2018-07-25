Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира

Каналу пришлось срочно выводить из эфира увлекшуюся критикой Трампа гостью

Американскому телеканалу Fox пришлось спешно выводить из кадра сенатора от штата Массачусетс Барбару Л'Италиан (Barbara L'Italien), которой по ошибке дали возможность высказаться. Политик случайно появилась в программе Fox & Friends First вместо конгрессмена-демократа Энн Киркпатрик , пишет Washington Post

Киркпатрик поддержала действия иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), за что была освистана аудиторией дебатов. Л'Италиан не разделяет мнение коллеги и обратилась прямо к американскому президенту Дональду Трампу

«Расскажите нам, почему вы поддерживаете ICE», — обратилась ведущая к гостье по видеосвязи, не подозревая, что перед ней другой человек.

Сенатор отметила, что является матерью четверых детей и категорически не поддерживает жестокое обращение с семьями мигрантов, у которых отбирают детей. Она назвала поведение иммиграционной полиции на границе с Мексикой «незаконным и бесчеловечным» и призвала прекратить «похищать и вырывать детей из рук их родителей». Ведущие прервали речь сенатора, уточнив, то детей мигрантов больше не разлучают с семьями (федеральный судья в Сан-Диего приказал правительству США воссоединить около 2,5 тысяч детей-мигрантов со своими семьями — прим. «Ленты.ру» ), однако Л'Италиан продолжила критику.

«Кто это? — произнес соведущий. — Это не было запланировано». В результате женщину вывели из эфира, продолжив передачу.