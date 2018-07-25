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ЕСПЧ призвал Сенцова завершить голодовку
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ЕСПЧ призвал Сенцова завершить голодовку 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму, прекратить голодовку и принять любую предлагаемую медицинскую помощь.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Киев дезинформирует общественность о состоянии здоровья Сенцова, и он чувствует себя лучше.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором 10 лет лишения свободы также получил сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.
В середине мая Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи.
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