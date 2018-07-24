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В Мексике придумали способ привлечь внимание к искусству
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В Мексике придумали способ привлечь внимание к искусству 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: © Fotolia / dan talson
Необычный способ привлечения внимания к искусству придумала одна из промоутерских компаний Мексики — в течение нескольких недель настоящие балерины и танцовщики будут исполнять танцы из различных балетов прямо на оживленных перекрестках Мехико.
Компания разместила в своем микроблоге в Twitter запись одного из таких выступлений. Для него был выбран перекресток оживленной и одной из самых длинных улиц мира Инсурхентес (длина порядка 30 километров). Четыре балерины в пачках вышли на пешеходный переход во время остановки машин на красный свет и исполнили несколько па из "Танца маленьких лебедей".
Вокруг собралось значительное число зрителей, которые наблюдали за исполнением танца под фонограмму композитора Петра Чайковского. По окончании зрители разразились аплодисментами.
Также уже состоялись исполнения танцев из балетов "Дон Кихот" и "Щелкунчик". Весь проект носит название "Театральность в городском пространстве" и имеет своей целью привлечь внимание горожан к искусству. Необычные выступления продлятся до начала августа.
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