Ещё
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Damir Sagolj / Reuters
Полторы сотни украинских моряков попали в греческие тюрьмы — их обманом заставляли переправлять через море нелегальных эмигрантов в Европу. Об этом на своей странице в Facebook рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Она пояснила, что украинцев приглашали работать на круизных лайнерах и яхтах, обещали официальное трудоустройство и работу по контракту. По словам омбудсмена, вербовали в основном моряков, испытывающих финансовые трудности.
Денисова отметила, что права задержанных в тюрьмах нарушаются, а сами они не могут объясниться с полицией, так как переводчиков, владеющих русским или украинским языками, им не предоставляют. «Без надлежащего перевода задержанные не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела, в котором они фигурируют», — подчеркнула она.
Омбудсмен добавила, что моряки находятся в ужасных условиях и не получают медицинской помощи.
По данным Денисовой, сейчас в тюрьмах Греции содержится 161 украинец, из них 112 — по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Она призвала властей страны соблюсти Конвенцию Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми, которая предусматривает освобождение от наказания, если преступление было совершенно под принуждением.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии18  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну433
Дело о госизмене начинает разрастаться135
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль160
Россия на дне: как поделят Каспий25
Названа «единственная» договоренность США и РФ
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение