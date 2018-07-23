В ДНР предотвратили крупный теракт

На трассе между Донецком и Луганском предотвращен крупный теракт

В ДНР предотвратили крупнейшую за последнее время диверсию украинских спецслужб. Саперами военной полиции Донецкой Народной Республики были обезврежены четыре фугасно-осколочных снаряда на трассе Донецк-Луганск. Подробности с места, где были обнаружены взрывные устройства, рассказал военный корреспондент Семен Пегов

«Буквально на обочине в километре от блокпоста ГАИ были заложены четыре фугасно-осколочных снаряда, диаметр каждого по 152 миллиметра, в каждом из них по шесть килограммов взрывчатки более мощной, чем тратил. К каждому из фугасных снарядов были подведены детонирующие шнуры. Заложены были фугасы в метре от дорожного полотна», — сказал Пегов.

Если бы теракт состоялся, то взрыв был бы настолько мощным, что воронка, по словам специалистов, достигала бы ширины в 15 метров.

«Закладка была обнаружена сотрудниками, которые занимаются обустройством дороги. Здесь как раз убирали мусор и наткнулись на четыре фугасных заряда. Радиоуправляющего устройства вместе с ними обнаружено не было», — добавил военкор.

Снаряды будут отправлены на экспертизу, после этого донецкие спецслужбы сделают свои выводы, и будут искать организаторов этой диверсии.