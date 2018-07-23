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В ДНР предотвратили крупный теракт
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Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе

На трассе между Донецком и Луганском предотвращен крупный теракт 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ДНР предотвратили крупнейшую за последнее время диверсию украинских спецслужб. Саперами военной полиции Донецкой Народной Республики были обезврежены четыре фугасно-осколочных снаряда на трассе Донецк-Луганск. Подробности с места, где были обнаружены взрывные устройства, рассказал военный корреспондент Семен Пегов.
«Буквально на обочине в километре от блокпоста ГАИ были заложены четыре фугасно-осколочных снаряда, диаметр каждого по 152 миллиметра, в каждом из них по шесть килограммов взрывчатки более мощной, чем тратил. К каждому из фугасных снарядов были подведены детонирующие шнуры. Заложены были фугасы в метре от дорожного полотна», — сказал Пегов.
Если бы теракт состоялся, то взрыв был бы настолько мощным, что воронка, по словам специалистов, достигала бы ширины в 15 метров.
«Закладка была обнаружена сотрудниками, которые занимаются обустройством дороги. Здесь как раз убирали мусор и наткнулись на четыре фугасных заряда. Радиоуправляющего устройства вместе с ними обнаружено не было», — добавил военкор.
Снаряды будут отправлены на экспертизу, после этого донецкие спецслужбы сделают свои выводы, и будут искать организаторов этой диверсии.
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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