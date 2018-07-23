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Сирия назвала преступлением эвакуацию «Белых касок»
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В МИД Сирии операцию по эвакуации «Белых касок» назвали преступной 

РИА Новости 23 июля 2018
Фото: Reuters
Действия Израиля, способствующие эвакуации "Белых касок" из Сирии, являются преступными, заявил официальный представитель МИД арабской республики национальному агентству САНА.
"Она (операция. — Прим. ред.) выявила истинный характер так называемых "Белых касок", об опасности которых Сирия предупреждала", — уточняется в сообщении.
В ведомстве также отметили, что, помогая эвакуации "Белых касок", США, Великобритания, Иордания, Германия и Канада поддерживают террористов.
Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Тель-Авив эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.

"Белые каски"

Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Однако Дамаск обвиняет ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
В МИД России деятельность "Белых касок" называют элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.
Российские эксперты связывают поспешную эвакуацию членов организации с нежеланием Запада раскрыть реальную роль "касок" в регионе. Их не раз уличали в постановочных съемках и дезинформации в пользу противников Асада.
* Террористическая группировка "Аль-Каида" запрещена в России.
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