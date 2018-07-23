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Протестующие перекрыли трассу на Украине
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Протестующие перекрыли трассу на юге Украины, требуя ремонта дорог 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Українська правда / Евгений Руденко
Протестующие перекрыли трассу Одесса-Рени на юге Украины возле населенного пункта Сарата, сообщил в понедельник телеканал "112 Украина".
Как сообщается в эфире телеканала, около сотни местных жителей перекрыли трассу, протестуя из-за разбитой дороги, которая соединяет Саратский, Тарутинский и Арцизский районы.
По данным телеканала, участники акции заявили, что дороги ремонтируют частично и некачественно, уже через год после ремонта на них снова появляются глубокие ямы, которые затрудняют проезд на участках. Главное требование протестующих — выделение местными властями средств на ремонт дорожного полотна.
Также протестующие заявили, что в случае невыполнения их требований будут настаивать на отставке ответственных за ремонт дорог чиновников.
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