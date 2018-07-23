Украина приготовилась перехватывать российские корабли

Украина готовится к перехвату кораблей РФ

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Киев работает с ЕС США для введения санкций против черноморских портов России и российских кораблей. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на эфир «Українського радіо».

По словам Омеляна, санкции могут стать ответом на задержание украинских судов в Азовском море.

Министр заявил, что речь идет об ограничении торговых операций с российскими портами и ограничении судозаходов.

В начале июля вице-спикер Верховной Рады Оксаны Сыроид заявила, что ФСБ в течение нескольких дней задерживала в Азовском море 11 торговых судов Украины.