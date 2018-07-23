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Украина приготовилась перехватывать российские корабли
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Украина готовится к перехвату кораблей РФ 

Рамблер 1 час назад
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Киев работает с ЕС и США для введения санкций против черноморских портов России и российских кораблей. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на эфир «Українського радіо».
По словам Омеляна, санкции могут стать ответом на задержание украинских судов в Азовском море.
>> На Украине похвастались «перехватом» российского военного корабля
Министр заявил, что речь идет об ограничении торговых операций с российскими портами и ограничении судозаходов.
В начале июля вице-спикер Верховной Рады Оксаны Сыроид заявила, что ФСБ в течение нескольких дней задерживала в Азовском море 11 торговых судов Украины.
Позже бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук заявил, что украинцы должны заминировать Азовское море для борьбы с действиями России. Он предложил создать в море «взрывные ограждения» с противодесантными минами.
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