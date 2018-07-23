Киев призвал не признавать документы крымских моряков

Киев призвал IMO не признавать выдаваемые морякам в Крыму документы

Киев призывает Международную морскую организацию (IMO) не признавать документы, выдаваемые морякам в Крыму Севастополе , говорится в документе, представленном в Лондоне на V сессии подкомитета по человеческому фактору, подготовке и несению вахты IМО.

"Любые документы (как квалификационные, так и удостоверение личности моряка), выданные после 15 июля 2014 так называемыми "капитанами морских портов" на временно оккупированной территории АРК и города Севастополь, являются недействительными, не создают никаких правовых последствий и, по своей сути, должны считаться поддельными", — цитирует документ посольство Украины в Великобритании на странице в Facebook. Україна поінформувала Міжнародну морську організацію (ІМО) про недійсність документів, які видаються морякам на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь https://t.co/EKweVzUcCZ— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 18 июля 2018 г.

По данным посольства, в своем выступлении представитель Украины "призвал государства-члены IМО не признавать претензии РФ относительно права имплементации конвенций IМО, в том числе Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, на временно оккупированной территории Украины".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.