Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом

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Выживший после «Новичка» британец рассказал о своем душевном состоянии 

Газета.Ru 2 часа назад
Выписанный из больницы британец Чарли Роули, который был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, рассказал британской газете The Sun о своем душевном состоянии.
После госпиталя полиция поместила Роули в безопасную квартиру. Полиция дала британцу специальный номер мобильного телефона. Отмечается, что в помещении нет телевизора и газет. Однако полиция разрешила ему смотреть фильмы на DVD-проигрывателе своего брата Мэтью Роули. С журналистами Роули общался по телефону через своего брата.
"Я просто хочу выйти и выпить", — сказал он The Sun.
Его брат Мэтью рассказал изданию, что у Роули наблюдается потеря памяти. Между тем, медсестры беспокоятся о психическом здоровье 45-летнего мужчины. Брат пострадавшего также добавил, что новые правила буквально "сводят его с ума".
"Я действительно хотел бы выйти за бутылкой вина. Я очень рад выписке из больницы, но я заперт в комнате со множеством лекарств. Меня выпустили покурить, но мне очень скучно", — рассказал Чарли Роули.
30 июня в Эймсбери были обнаружены Чарли Роули и Дон Стерджесс без сознания. После этого их доставили в больницу в критическом состоянии. Британская полиция считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".
Лондон полагает, что им был отравлен и бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте в британском Солсбери. После инцидента Великобритания возложила вину на Россию. Москва отрицает причастность к отравлению британцев. В настоящее время Сергей и Юлия Скрипаль выписаны из больницы. 44-летняя Дон Стерджесс скончалась в больнице 8 июля.
Ранее сообщалось, что отравленный "Новичком" в Эймсбери британец покинул госпиталь.
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