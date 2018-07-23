Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом

Выживший после «Новичка» британец рассказал о своем душевном состоянии

Выписанный из больницы британец Чарли Роули, который был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, рассказал британской газете The Sun о своем душевном состоянии.

После госпиталя полиция поместила Роули в безопасную квартиру. Полиция дала британцу специальный номер мобильного телефона. Отмечается, что в помещении нет телевизора и газет. Однако полиция разрешила ему смотреть фильмы на DVD-проигрывателе своего брата Мэтью Роули. С журналистами Роули общался по телефону через своего брата.

"Я просто хочу выйти и выпить", — сказал он The Sun.

Его брат Мэтью рассказал изданию, что у Роули наблюдается потеря памяти. Между тем, медсестры беспокоятся о психическом здоровье 45-летнего мужчины. Брат пострадавшего также добавил, что новые правила буквально "сводят его с ума".

"Я действительно хотел бы выйти за бутылкой вина. Я очень рад выписке из больницы, но я заперт в комнате со множеством лекарств. Меня выпустили покурить, но мне очень скучно", — рассказал Чарли Роули.

30 июня в Эймсбери были обнаружены Чарли Роули и Дон Стерджесс без сознания. После этого их доставили в больницу в критическом состоянии. Британская полиция считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

Лондон полагает, что им был отравлен и бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте в британском Солсбери. После инцидента Великобритания возложила вину на Россию Москва отрицает причастность к отравлению британцев. В настоящее время Сергей и Юлия Скрипаль выписаны из больницы. 44-летняя Дон Стерджесс скончалась в больнице 8 июля.

Ранее сообщалось, что отравленный "Новичком" в Эймсбери британец покинул госпиталь.