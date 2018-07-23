Помпео назвал власти Ирана «мафией»

Помпео сравнил власти Ирана с мафией

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил власти Ирана с мафией, сообщает Reuters

По словам дипломата, Иран "управляется кем-то, кто больше похож на мафию, чем на правительство". Отмечается, что Помпео имел в виду "огромное богатство" и коррупцию иранских политиков.

Он также заявил, что США "поддержат долго игнорировавшийся голос иранского народа". Госсекретарь рассказал, что Соединенные Штаты запустили круглосуточное вещание на фарси на телевидении, радио и в социальных сетях.