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Помпео назвал власти Ирана «мафией»
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Помпео сравнил власти Ирана с мафией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео сравнил власти Ирана с мафией, сообщает Reuters.
По словам дипломата, Иран "управляется кем-то, кто больше похож на мафию, чем на правительство". Отмечается, что Помпео имел в виду "огромное богатство" и коррупцию иранских политиков.
Он также заявил, что США "поддержат долго игнорировавшийся голос иранского народа". Госсекретарь рассказал, что Соединенные Штаты запустили круглосуточное вещание на фарси на телевидении, радио и в социальных сетях.
Ранее Помпео заявил, что Иран использует свои дипломатические представительства для планирования терактов в Европе. Также ранее сообщалось, что президент Ирана Хасан Роухани назвал возможное столкновение со страной "матерью всех войн".
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