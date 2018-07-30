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Крестный ход не вне политики
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Крестный ход не вне политики 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: РИА Новости
Еще вчера вне политики был футбол. Многие поклонники этого вида спорта доказывали сами себе и окружающим, что чемпионат мира по футболу в России не имеет никакого отношения к политическим процессам. А, напротив, должен показать, что даже в эпоху гибридных войн и конфликтов люди должны сохранять приверженность простым человеческим радостям — видите, как дружелюбно простые россияне принимают болельщиков!
Вся эта хрупкая конструкция рассыпалась от первого же случайного возгласа «Слава Украине!» — российские волки-пропагандисты мгновенно сбросили с себя овечьи шкуры и даже самым далеким от политики западным комментаторам стала очевидной аморальность проведения Мундиаля в агрессивной стране.
Сейчас без политики будет Крестный ход. Действительно, какая тут политика, когда православные верующие хотят красиво отметить очередную годовщину крещения Руси? Что за опасные фантазии? Что за непонимание неверующими людьми самого духа Церкви?
Между тем, для РПЦ на Украине любой Крестный ход — это смотр войск. А Крестный ход 2018 года — еще и предупреждение Константинопольскому патриархату: не стоит идти на конфликт с Москвой, вон сколько ее приверженцев на Украине! И они готовы, по утверждению российского олигарха с украинским паспортом Вадима Новинского, не просто к церковному конфликту, но к «гражданской войне».
Крестный ход РПЦ на Украине 2018 года — это своеобразная «психическая атака», которая должна доказать Константинопольскому патриархату, что такая «гражданская война» действительно возможна, а ответственность за нее ляжет на тех, кто хочет преодолеть раскол в украинском православии и дать возможность миллионам прихожан УПЦ КП и УАПЦ воссоединиться со своими единоверцами.
Да, это извращенная логика. Но разве во всех остальных своих действиях Москва не руководствуется извращенной логикой? Разве не называют аннексию Крыма «возвращением», варварскую войну на Донбассе «защитой русскоязычного населения», бомбежки женщин и детей Алеппо — борьбой с террористами? Почему тогда мы должны удивляться тому, что те же самые люди считают преодоление раскола прелюдией к «гражданской войне»? Что для таких людей Церковь и вера в Бога — просто еще одна возможность украсть и убить?
Именно поэтому приходится с сожалением констатировать, что Крестный ход РПЦ на Украине к политике и манипулированию чувствами простых людей имеет самое непосредственное отношение. А вот к чему он точно не имеет никакого отношения — так это к вере в Бога и к Крещению.
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