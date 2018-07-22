Папа Франциск призвал не дать мигрантам утонуть в море

Папа Римский Франциск обратился к международному сообществу с призывом "действовать решительно и оперативно", чтобы не допускать повторения крушений судов с мигрантами в Средиземном море.

В ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра понтифик отметил, что трагические новости о крушениях лодок с мигрантами в последнее время поступают достаточно часто. Он напомнил, что только на этой неделе жертвами крушения судна с мигрантами у берегов Северного Кипра стали по меньшей мере 19 человек, еще 25 считаются пропавшими без вести. Папа выразил соболезнования родным погибших.

В этой связи глава Ватикана призвал международное сообщество сделать все возможное, чтобы не допустить повторения таких трагедий, "и обеспечить безопасность, уважение прав и достоинства всех людей". Слова понтифика цитирует РИА Новости