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Папа Франциск призвал не дать мигрантам утонуть в море
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Папа Франциск призвал не дать мигрантам утонуть в море 

Вести.Ru 22 июля 2018
Фото: EPA
Папа Римский Франциск обратился к международному сообществу с призывом "действовать решительно и оперативно", чтобы не допускать повторения крушений судов с мигрантами в Средиземном море.
В ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра понтифик отметил, что трагические новости о крушениях лодок с мигрантами в последнее время поступают достаточно часто. Он напомнил, что только на этой неделе жертвами крушения судна с мигрантами у берегов Северного Кипра стали по меньшей мере 19 человек, еще 25 считаются пропавшими без вести. Папа выразил соболезнования родным погибших.
В этой связи глава Ватикана призвал международное сообщество сделать все возможное, чтобы не допустить повторения таких трагедий, "и обеспечить безопасность, уважение прав и достоинства всех людей". Слова понтифика цитирует РИА Новости.
Только в июле итальянские службы спасли в Средиземном море около 450 мигрантов. 350 человек из них согласились принять Испания, Франция и Португалия. В июне Мадрид принял судно Aquarius с 629 мигрантами на борту, которое отказались впустить итальянские власти.
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