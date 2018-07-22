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Киев пригрозил Донбассу украинским флагом
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Киев пригрозил Донбассу украинским флагом 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Украинский сине-желтый флаг вскоре будет поднят надо всем городами восточной части страны, убежден президент Петр Порошенко.
"Уверен, украинский сине-желтый флаг будет развеваться во всех городах и селах от Донетчины до Луганщины", — написал Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье.
В качестве примера Порошенко привел Северодонецк, Лисичанск и Рубежное Луганской области, которые перешли под контроль Киева в июле 2014 года. С сентября 2014 года Северодонецк стал административным центром Луганской области Украины.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условие, при котором над Севастополем может быть поднят украинский флаг. "Когда откроется генеральное консульство в этом российском городе", — прокомментировала Захарова это желание украинского президента.
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