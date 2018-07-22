Президент Ирана призвал Трампа «не играть с огнем»

"Господин Трамп, мы благородный народ, мы гарантируем безопасность водной артерии в регионе на протяжении истории. Не дразните, не играйте с огнем, вы пожалеете об этом", — сказал Роухани на встрече с иранскими дипломатами.

По его словам, "сила Ирана — сдерживающая". "Мы ни с кем не сражаемся и не воюем", — отметил президент.