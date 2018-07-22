Удастся ли США изменить северокорейское общество

Президент США Дональд Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР . В документе, призванном продвигать «идеи демократии» в Северной Корее, указано, что Вашингтон намерен обеспечить доступ аудитории азиатской страны к популярной музыке и кинофильмам американского, южнокорейского и китайского производства. Кроме того, Соединённые Штаты должны способствовать распространению новейших технологических устройств среди северокорейского населения. По мнению экспертов, США продемонстрировали, что не отказываются от идеи смены режима в КНДР. Как этот шаг повлияет на обстановку на Корейском полуострове — в материале RT.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в Северной Корее. Соответствующее заявление было размещено на сайте Белого Дома. Проект этого закона внесла в палату представителей конгресса США ещё в апреле прошлого года группа депутатов от Республиканской и Демократической партий. Позже его поддержал и сенат.

Смена тактики

По словам инициатора закона, члена палаты представителей конгресса США Иляны Рос-Лейтинен, документ должен скорректировать политику президента Трампа в отношении КНДР.

«Стремясь к заключению исторической сделки с Пхеньяном, администрация США может понизить приоритет зашиты прав человека, но, направив данный законопроект президенту, конгресс продемонстрировал, что он не позволит игнорировать ситуацию с правами человека в Северной Корее», — подчеркнула парламентарий.

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча северокорейского и американского лидеров. Дональд Трамп и Ким Чен Ын обсудили ядерное разоружение и вопросы восстановления отношений между двумя странами.

Вскоре США в ответ на приостановку ракетных испытаний и уничтожение ядерного полигона в КНДР заявили о заморозке совместных учений с Южной Кореей, которые беспокоили северокорейское руководство. В КНДР, в свою очередь, приостановили кампанию антиамериканской пропаганды.

Однако, как показывает время, отказываться от пропаганды против северокорейского режима США не намерены. Подписанный 20 июля президентом США закон обвиняет КНДР в многочисленных нарушениях прав человека и обязывает американское руководство оказывать помощь северокорейским перебежчикам. Акт предусматривает предоставление грантов для организаций, занимающихся защитой прав человека в Северной Корее, и координирует усилия американского иновещания на КНДР. Также документ призывает увеличить давление на Китай , чтобы он не выдавал перебежчиков северокорейским властям.

В целом, данный законодательный акт продлевает действия основных положений закона 2004 года, одной из целей которого было объединение Корейского полуострова под властью «демократического правительства».

По мнению экспертов, закон, подписанный президентом Трампом, прямо противоречит совместной декларации американского и северокорейского лидеров по итогам саммита в Сингапуре, где было заявлено о гарантиях безопасности для северокорейского режима.

«Суть американской империалистической политики по отношению к КНДР не изменилась, — заявил в интервью RT старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. — Если мы и видим какие-то перемены, то они носят тактический характер».

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк полагает, что речь идёт о проявлении двойных стандартов и лицемерия, в целом, свойственных внешней политике США.

«Соединённые Штаты работают, с одной стороны, с нынешней политической элитой, пытаясь её задобрить, найти точки соприкосновения. А с другой стороны, взаимодействуют с разного рода оппозиционными группами, заточенными на слом политической системы», — утверждает эксперт.

По словам Евгения Кима, возможно, личная позиция Дональда Трампа отличается от той, что прописана в новом законе, но его влияние на внешнюю политику США сейчас ограничено. Кроме того, Трампу в преддверии выборов в конгресс в ноябре 2018 года «нужно показать, что он жёстко защищает интересы Соединённых Штатов и чтит мессианскую роль Америки в продвижении демократии по всему миру», считает политолог.

Информационный фронт

По сравнению с законом времён Джорджа Буша—младшего, в новой версии акта о продвижении прав человека в КНДР содержатся любопытные нововведения. В частности, расширен список устройств для северокорейцев, доступ к которым должны обеспечивать США. Цель — дать возможность обойти «глушилки» режима.

Если раньше речь шла только о радиоприёмниках, то теперь говорится о «USB-накопителях, картах памяти microSD, аудио— и видеопроигрывателях, мобильных телефонах, беспроводных сетях и беспроводном интернете, веб-страницах, беспроводных телекоммуникациях, а также ряде других электронных средств коммуникации, с помощью которых происходит обмен информацией», говорится в документе. На эти цели США намерены выделять не $2 млн ежегодно, как прежде, а $3 млн По словам Евгения Кима, такое внимание к современным гаджетам показывает, что Вашингтон косвенно признаёт отсутствие отставания КНДР от остального мира в этой области.

«Они не могут не признать, что КНДР совершила очень серьёзный технологический рывок, — отмечает эксперт. — К примеру, в Северной Корее огромное количество людей пользуется смартфонами. Правда, они местного производства и замкнуты на внутренние сети, но киберкомандование США и Южной Кореи могут предпринимать попытки в них проникнуть».

Кроме того, если раньше программы «Голоса Америки» * и других американских иновещателей на КНДР в основном состояли из интервью перебежчиков, то теперь правительственное агентство США «Совет управляющих по вопросам вещания» (BBG) займётся продвижением современной массовой культуры.

«Совет управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors) может включить в свою программу вещания американскую, корейскую, китайскую и другую популярную музыку, телепрограммы, фильмы, а также материалы, связанные с популярной культурой», — подчёркивается в документе.

Через 180 дней после вступления закона в силу госсекретарь США вместе с BBG должен предоставить конгрессу доклад, в котором будет содержаться детальный план улучшения контента вещания на Северную Корею для привлечения новой аудитории.

«Американцы хотят переориентировать северокорейское общество, особенно молодёжь, на те ценности, которые пропагандируются в западных сериалах, выступлениях поп-звёзд Южной Кореи и США», — отметил RT Евгений Ким.

Особое внимание в новом законе о поддержке прав человека в КНДР планируется уделить повышению правовой культуры северокорейцев.

Американские СМИ планируют рассказывать им не только о международных конвенциях о правах и свободах, но и о положениях Конституции КНДР.

Как отметил Никита Данюк, подобная тактика заставляет вспомнить один из лозунгов советских диссидентов: «Соблюдайте свою Конституцию», когда формальные положения основного закона использовались для делегитимизации советской власти.

«Это очень похожий инструмент, потому что и «Голос Америки», и «Радио Свобода»** поспособствовали тому, что в СССР с конца 1960-х начали образовываться различные диссидентские группы, которые впоследствии повлияли не столько на общественный дискурс, сколько на пристрастия и запросы политической элиты и истеблишмента», — отмечает эксперт. По его словам американцы будут обязательно использовать опыт борьбы с СССР, чтобы развалить КНДР изнутри.

Аналогия перестройки

По словам Евгения Кима, не стоит опасаться, что в ответ на принятие нового антисеверокорейского закона в США Пхеньян откажется от денуклиаризации или пойдёт на обострение противостояния с США.

«Естественно, это будет воспринято очень отрицательно, но нельзя ожидать, что Северная Корея прервёт все контакты с американцами, — утверждает эксперт. — КНДР также понимает, что Трампу нужно в ноябре добиться победы республиканцев на выборах в конгресс».

По мнению Никиты Данюка, стремление наладить отношения с США в текущей ситуации может выйти боком для Пхеньяна.

«Можно говорить об аналогии перестройки, — отмечает эксперт. — Ким Чен Ын — политик более либеральный, чем его отец, при нём северокорейская экономика начала реформироваться и стала появляться прослойка людей с большими запросами, прослойка, с помощью которой можно попытаться в долгосрочной перспективе трансформировать режим».

Однако Евгений Ким полагает, что попытки США поменять политический курс КНДР обречены на провал.

«Американцы хотели бы изнутри разложить северокорейское общество, — отмечает политолог. — Но им этого не удастся. Это единственное за последние 2 тыс. лет корейское государство, которое ни от кого не зависит. Северокорейцы этим гордятся и готовы ради этого нести тяготы».

По словам эксперта, он изучал контент американского иновещания на Северную Корею и пришёл к выводу, что «это не может задеть жителей КНДР». «Американцы просто не знают психологию современных северокорейцев», — считает Ким.

** «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.