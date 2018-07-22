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Коалиция США ударила по мирным жителям
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Коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по мирным жителям в поселении Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, есть погибшие и раненые, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местные источники.
"Авиация международной коалиции нанесла авиаудар по группе мирных жителей, бегущих из города Эс-Суса в пригороде Абу-Кемаля по направлению к пустыне от совершаемого наугад авиаобстрела коалиции и нападения террористов группировки ИГ*, контролирующих поселение, что привело к множеству погибших и пострадавших среди них (мирных жителей — ред.)" — приводит агентство слова источников.
МИД РФ неоднократно заявлял, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.
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