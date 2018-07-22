Трамп в Хельсинки рисковал своей репутацией ради мира — Пенс

Вице-президент пообещал, что президент США будет всегда стремиться к миру.

По словам Пенса, Трамп поделился с ним, что готов рискнуть своей репутацией ради достижения мира.

Он пообещал, что американский лидер будет всегда стремиться к миру. Пенс отметил, что при его администрации в Белом доме это будет мир «посредством силы».