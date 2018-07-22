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Трамп в Хельсинки рисковал своей репутацией ради мира — Пенс 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Rodger Mallison/ imago stock&people /Globallookpress
Вице-президент пообещал, что президент США будет всегда стремиться к миру.
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский президент Дональд Трамп идя на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, рисковал своей политической репутацией ради достижения мира. Об этом сообщило ABC News.
По словам Пенса, Трамп поделился с ним, что готов рискнуть своей репутацией ради достижения мира.
Он пообещал, что американский лидер будет всегда стремиться к миру. Пенс отметил, что при его администрации в Белом доме это будет мир «посредством силы».
Первая полноформатная встреча между Путиным и Трампом прошла в минувший понедельник в Хельсинки. Лидеры разговаривали тет-а-тет более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. В ходе встрече лидеры обсудили вопросы двусторонних и международных отношений.
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