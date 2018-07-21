Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев

В Британии сравнили самолеты Путина и Трампа

Путин путешествует на частном самолете, в котором есть спальня, тренажерный зал и конференц-зал, пишет газета. В распоряжении российского лидера имеются четыре самолета Ил-96-300, но каким именно бортом он полетит, становится известно в последний момент. Это объясняется соображениями безопасности.

Самолет, на котором Путин прилетал в Хельсинки на встречу с Трампом, выглядит роскошно. Декор в золотых оттенках, мебель из белой кожи, отделка мрамором. В просторной спальне есть кровать размера king-size, а также большая ванная комната, где президент может освежиться перед посадкой. В гостиной есть большой белый диван, где Путин и его гости могут пообщаться. Конечно, для более серьезных разговоров, есть конференц-зал. На борту оборудована и мини-кухня. В целом обстановка на борту напоминает об отеле класса люкс.

CEN/Europics

CEN/Europics

CEN/Europics

CEN/Europics

CEN/Europics

Air Force One, так обычно обозначают самолёты американского президентского флота, который с 1990 года состоит из двух специально оборудованных самолётов Boeing 747-200B по существу служит Белым домом на ходу. Как и в случае с российским президентским лайнером, здесь есть все, что нужно, чтобы провести официальную встречу: и кабинет, и конференц-зал. Борт также может похвастаться роскошной спальней и ванной комнатой. Интерьер выдержан в сдержанных бежевых тонах, его консервативность подчеркивается коричневой кожей кресел, основательной мебелью из темного дуба, а также украшенными звездочками коврами.

AFP