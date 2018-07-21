Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев

Британское издание Mirror сравнило самолеты российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Путин путешествует на частном самолете, в котором есть спальня, тренажерный зал и конференц-зал, пишет газета. В распоряжении российского лидера имеются четыре самолета Ил-96-300, но каким именно бортом он полетит, становится известно в последний момент. Это объясняется соображениями безопасности.
Самолет, на котором Путин прилетал в Хельсинки на встречу с Трампом, выглядит роскошно. Декор в золотых оттенках, мебель из белой кожи, отделка мрамором. В просторной спальне есть кровать размера king-size, а также большая ванная комната, где президент может освежиться перед посадкой. В гостиной есть большой белый диван, где Путин и его гости могут пообщаться. Конечно, для более серьезных разговоров, есть конференц-зал. На борту оборудована и мини-кухня. В целом обстановка на борту напоминает об отеле класса люкс.
CEN/Europics
CEN/Europics
CEN/Europics
CEN/Europics
CEN/Europics
Air Force One, так обычно обозначают самолёты американского президентского флота, который с 1990 года состоит из двух специально оборудованных самолётов Boeing 747-200B по существу служит Белым домом на ходу. Как и в случае с российским президентским лайнером, здесь есть все, что нужно, чтобы провести официальную встречу: и кабинет, и конференц-зал. Борт также может похвастаться роскошной спальней и ванной комнатой. Интерьер выдержан в сдержанных бежевых тонах, его консервативность подчеркивается коричневой кожей кресел, основательной мебелью из темного дуба, а также украшенными звездочками коврами.
AFP
На борту есть медицинский кабинет, который может функционировать как операционная, врач постоянно находится на борту. Есть также спортивный зал со всем необходимым оборудованием. И, конечно же, Air Force One доставит вас к месту назначения намного быстрее обычного самолета. Недавний визит Трампа в Великобританию стал подтверждением этого. Так, короткий перелет из Брюсселя в Лондон занимает примерно 1 час 15 минут на обычных коммерческих рейсах. Президентский борт долетел всего за 32 минуты.