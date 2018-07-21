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Франция начала помогать России в Сирии
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Франция начала помогать России с гумпомощью для Сирии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Франция в ближайшие дни совместно доставят гуманитарную помощь гражданскому населению сирийской Восточной Думы. Такое решение президенты Франции и России приняли 24 мая в Санкт-Петербурге.
Восточную Гуту полностью освободили от боевиков весной, но люди там до сих пор остро нуждаются в помощи, в больницах недостаточно медикаментов и аппаратуры для оказания неотложной помощи. Наша страна обеспечит доставку грузов из Франции в Сирию воздушным путем.
Тем временем сирийские боевики сейчас пытаются прорваться в северную часть провинции Хомс, в атаках участвуют смертники.
Кроме того, террористы запускают в сторону позиций правительственных сил беспилотные летательные аппараты. Армия Сирии вынуждена отвечать.
Непростая ситуация складывается в провинциях Идлиб и Латакия, где также произошли нападения на сирийских военных со стороны террористов.
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