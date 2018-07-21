Франция начала помогать России с гумпомощью для Сирии

Россия и Франция в ближайшие дни совместно доставят гуманитарную помощь гражданскому населению сирийской Восточной Думы . Такое решение президенты Франции и России приняли 24 мая в Санкт-Петербурге Восточную Гуту полностью освободили от боевиков весной, но люди там до сих пор остро нуждаются в помощи, в больницах недостаточно медикаментов и аппаратуры для оказания неотложной помощи. Наша страна обеспечит доставку грузов из Франции в Сирию воздушным путем. Тем временем сирийские боевики сейчас пытаются прорваться в северную часть провинции Хомс , в атаках участвуют смертники. Кроме того, террористы запускают в сторону позиций правительственных сил беспилотные летательные аппараты. Армия Сирии вынуждена отвечать. Непростая ситуация складывается в провинциях Идлиб Латакия , где также произошли нападения на сирийских военных со стороны террористов.