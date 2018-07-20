Будет ли референдум в Донбассе?

Президент России Владимир Путин на саммите в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Путин высказал предложение во время общения тет-а-тет с Трампом на двустороннем саммите в Хельсинки 16 июля. Насколько вероятно, что референдум состоится, и какие могут быть результаты? Об этом Business FM спросила директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника

— Я думаю, что в нынешних условиях этот референдум, в той или иной мере повторит результаты крымского. Если бы такой референдум случился, он бы казался независимым. Но дело в том, что эта утечка — как раз высокая ставка России, максимальное требование России. Таким образом, Россия демонстрирует, что если вы не будете соглашаться на реализацию минских соглашений, на те или иные варианты автономизации этого региона в составе Украины, то мы будем настаивать и предлагать по международным правилам референдум, результаты которого понятны даже до его проведения, даже в случае международного участия. Мне кажется, что, конечно, украинские власти на такой сценарий не согласятся. Думаю, что это верхняя ставка в политических торгах, которые идут сегодня за кулисами.

— Какая форма независимости могла бы быть приемлема для обеих сторон?

— Это выборы в местные органы власти, в Верховную раду на этих территориях, выборы в состав органов власти Украины, интеграция этих территорий с правом автономии, как это прописано в минских соглашениях.

Писатель Захар Прилепин , недавно покинувший пост заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР, рассказал, что сам давно предлагает провести референдум в Донбассе с международным участием, а также о том, какие вопросы можно было бы поставить перед жителями самопровозглашенных республик:

«Находясь в Европе, я постоянно говорил: для того, чтобы решить, как вам кажется, европейцы, не разрешаемую донбасскую проблему, надо просто провести прозрачный референдум, при вашем непосредственном участии, и вы сами увидите результаты голосования. Я раз 200 про это говорил. Мне казалось все это совершенно фантастическим, просто по той причине, что мы все прекрасно представляем себе фарисейство западного мира. С другой стороны, Украина со своей патовой ситуацией и коррупцией, со своими неонацистскими маршами так всем надоела, что я вполне допускаю, что этот вариант населением воспринимается как наиболее разумный. По крайней мере, шансы на это есть. Насколько я помню, у нас нации имеют право на отделение, в том числе при определенных обстоятельствах и условиях. Поэтому, ради бога, давайте проведем референдум, где будет четыре вопроса: остаться в составе Украины, автономия, федерализация, независимость или присоединение к России. Даже пять пунктов. И все, весь мир увидит реальные пожелания жителей Донбасса».

Бывший министр иностранных дел самопровозглашенной ДНР Александр Кофман говорит, что в теме возможного референдума очень много вопросов:

«На какой территории будет проведен референдум? То ли на территории Донецкой и Луганской республик, то ли на территории Донбасса, как первый референдум, то ли на территории всей Украины, о чем наверняка будет настаивать противная сторона. Далее, если мы говорим о вопросе, который будет на референдуме, мы же тоже не знаем, какой вопрос они сформулируют. Я могу предположить, что если вопрос поставить следующим образом: готовы ли вы предоставить Донбассу право на самоопределение, то он по всей Украине вызовет положительный ответ. Потому что тенденция такова, что даже на остальной Украине большинство уже за прекращение военных действий любыми способами, вплоть до того, чтобы оставить многострадальный Донбасс в покое».

В мае 2014 года ДНР и ЛНР проводили референдум о самоопределении. Тогда он прошел, несмотря на протесты Киева и заявления о юридической никчёмности мероприятия. США и Евросоюз также не поддержали мероприятие. Между тем, большинство населения Донбасса высказалось за «государственную самостоятельность».

Как сообщает Bloomberg, Владимир Путин рассказал о своем предложении Трампу в четверг, 19 июля, на закрытой встрече с послами. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян , присутствовавшая на этой встрече, отказалась подтвердить или опровергнуть информацию агентства.

Инициатива о проведении референдума в Донбассе обсуждается, но не предполагает «крымского сценария». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права», — сказал собеседник агентства. — Речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права».