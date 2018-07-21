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Составлен рейтинг торгующих гражданством стран
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Составлен рейтинг стран, торгующих своим гражданством 

Пятый канал 12 часов назад
Фото: globallookpress.com
Второе гражданство — символ статуса для богатых бизнесменов и способ уйти от налогов. Агентство Bloomberg сравнило условия, на которых государства готовы предоставить паспорт для иностранцев. Для этого чаще всего нужно инвестировать в местную экономику. Суммы отличаются в зависимости от страны.
Согласно рейтингу, Австрия больше других ценит паспорт гражданина. Чтобы его получить, кандидату необходимо основательно вложиться в экономику — 23,75 миллиона долларов. За это иностранец получит австрийское гражданство, информация о котором не передается другим государствам. Власти этой европейской страны не предоставляют льготную ставку налогообложения — налог на прибыль составляет 25%, на прирост капитала — 28%.
На второй строчке рейтинга располагается Кипр. Гражданство на острове обойдется иностранцу в значительно меньшую сумму — почти 2,4 миллиона долларов. Обладатель кипрского паспорта будет платить налог на прибыль в 12,5%.
Третье место за Мальтой — паспорт средиземноморского государства обойдется инвестору, готовому вложить немногим более миллиона долларов. Налог на прибыль — 35%, на доход от инвестиций в мальтийскую экономику предлагается льготная ставка — 15%.
В 2017 году Турция начала предоставлять возможность стать гражданином страны всем, кто готов инвестировать сумму от одного миллиона долларов или перевести на турецкий счет не менее трех миллионов долларов в течение трех лет.
Кроме того, гражданство шести небольших островных государств можно приобрести куда дешевле. Паспорт в Невисе, Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барабуде стоит всего 100 тысяч долларов.
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