Поляки разочаровались в НАТО после реплики Трампа

Поляки разочаровались в НАТО и США после слов Трампа о Черногории

Эксперты забили тревогу после того, как Трамп выразил сомнение насчет обязательства США защищать такого союзника НАТО, как Черногория, передает «ИноTV» материал польского журналиста Оскара Гурчиньского для портала Wirtualna Polska.

Гурчиньский напомнил, что перед Второй мировой войной французы задавались вопросом: «Зачем умирать за Гданьск ?».

Теперь же глава Белого дома, отвечая на вопрос журналиста Fox News Такера Карлсона, заявляет, что Черногория является маленькой страной с «очень агрессивными людьми», которые могут ввязать НАТО в Третью мировую войну, и потому не ясно, зачем защищать ее от возможного нападения.

Эксперт по безопасности и ветеран миссии НАТО Мачей Милчановский, комментируя слава Трампа, произнесенные через два дня после встречи с президентом России Владимиром Путиным , заявил, что Польша должна обратить внимание на сложившуюся ситуацию, так как американский лидер подверг сомнению основы альянса.

«Если мы слышим, что какая-то страна в Европе — это люди агрессивные и из-за этого может быть война, то эти слова очень легко перенести на Польшу. Также можно сказать, что поляки являются русофобами и могут спровоцировать войну», — подчеркивает эксперт.

В таком случае безопасность Польши не могут гарантировать ни соответствие критериям расходов 2% от ВВП на оборону, ни присутствие американских солдат на территории страны.

Например, «всегда можно политически обесценить значение этих двух процентов». Кроме того, «некоторые уже замечают, что в эту сумму включены также расходы на самолеты для ВИП-персон», и можно, указав на это, «увильнуть от помощи Польше», пояснил Милчановский.

Ветеран миссии НАТО считает также, что американские солдаты в Польше — это «политическая, а не военная защита».

«Когда Трамп подвергает сомнению смысл альянса вообще, особого значения она иметь не будет. Конечно, это существенный сигнал, но только тогда, когда НАТО будет представлять собой реальный альянс», — сказал он.

Эксперт подчеркивает, что в Варшаве ошибочно игнорируют угрозу риторики Трампа и его слов, сказанных в Хельсинки , так как президент США дал понять, что верит Путину.

Также он призвал вспомнить о союзнических отношениях с Францией Германией , а не полагаться только на США.