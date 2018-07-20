На Украине испугались отмены санкций против России

Украинский политик в эфире телеканала NewsOne назвал американские и европейские санкции против России инструментом давления.

«Сейчас риск в том, что Путин с Трампом могут договориться о снятии санкций, таким образом поставив Европу в странное и неприемлемое для нее положение», — заявил он.

Лещенко подчеркнул, что Киеву следует повысить репутацию, чтобы зарубежным партнерам защищать его интересы было «не стыдно». «Потому что, защищая Украину , каждая страна чем-то жертвует», — сказал он, призвав Украину стать «симпатичным партнером».