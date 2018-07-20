На Украине испугались отмены санкций против России 

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп могут договориться об отмене санкций против России, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко.
Украинский политик в эфире телеканала NewsOne назвал американские и европейские санкции против России инструментом давления.
«Сейчас риск в том, что Путин с Трампом могут договориться о снятии санкций, таким образом поставив Европу в странное и неприемлемое для нее положение», — заявил он.
Лещенко подчеркнул, что Киеву следует повысить репутацию, чтобы зарубежным партнерам защищать его интересы было «не стыдно». «Потому что, защищая Украину, каждая страна чем-то жертвует», — сказал он, призвав Украину стать «симпатичным партнером».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Трамп отреагировал на грандиозный скандал, разразившийся в США после его заявлений на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным. Американскому лидеру пришлось пояснять свои высказывания о «вмешательстве России», а между тем некоторые «ястребы» в Конгрессе на волне от удачно оказанного давления даже стали мечтать о введении против России новых санкций.