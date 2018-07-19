«Дикие домыслы»: Британия о подозреваемых по делу Скрипалей

В британском МВД раскритиковали данные СМИ о подозреваемых по делу Скрипалей

Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес опроверг появившуюся в британских СМИ информацию об идентификации подозреваемых в отравлении Сергея Юлии Скрипаль в Солсбери.

«Я считаю, что эта история относится к категориям «плохо информированных (источников) и диких домыслов», — написал он в Twitter.

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что следствие якобы установило подозреваемых по делу об инциденте в Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Отметим, что через час после заявления замглавы МВД телеканал CNN со ссылкой на источник в разведсообществе сообщил очередные новые «факты» о подозреваемых. Они якобы покинули Соединённое Королевство коммерческим рейсом вскоре после того, как Скрипали были отравлены. По словам источника, информация об этом была якобы обнаружена в закодированном послании в Москву , которое было перехвачено британской военной базой, расположенной на Кипре

Добавим, что появившаяся информация пополнила и без того приличный список недостоверных сведений об инциденте в Солсбери, которые опубликовали СМИ за последнюю неделю. При этом вся поступающая информация сопровождается формулировками «вероятно» и «скорее всего». В частности, поступали данные о том, что за инцидент с применением химоружия якобы ответственна группа из шести человек, в которой «ключевую позицию» занимала женщина, а сам коллектив состоял из действующих и бывших сотрудников ГРУ.

Между тем посол РФ в Лондоне Александр Яковенко также указал на отсутствие официального подтверждения сообщений, которые появились в западной прессе. При этом он добавил, что российская сторона постоянно просит у коллег из Британии представить информацию относительно тех или иных версий, но дипломатические ноты остаются без ответа.

«Это сообщения в СМИ, официальных заявлений британской стороны, к сожалению, нет. Я хочу услышать от Скотленд-Ярда, от Форин Офиса. Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне», — приводит его слова РИА Новости.

Он также напомнил, что советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по национальной безопасности Марк Седвилл ранее признал отсутствие подозреваемых у следователей. При этом Яковенко подчеркнул, что Россию спустя сутки обвинили в причастности к инциденту, хотя это не соответствует действительности.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин , в свою очередь, также отметил, что Лондон не предоставлял в организацию данных о подозреваемых по делу Скрипалей. Кроме того, он подчеркнул, что британская сторона так и не предъявила никаких доказательств предполагаемой причастности Москвы к инциденту в Солсбери.

«Мы просим Лондон предоставить нам доказательства этих обвинений, но обвинения голословны. Нам фактически говорят, что мы им должны поверить на слово», — заметил российский дипломат.

«Обсуждение дела Скрипалей»

Между тем Яковенко сообщил о намерении встретиться с новым министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом. Он отметил, что с его предшественником Борисом Джонсоном не удалось провести личную беседу, несмотря на сделанные запросы. По его мнению, это могло быть связано с отсутствием возможности «оперировать определёнными данными».

«Мне только что сообщили в посольстве, что я получил письмо от первого заместителя министра иностранных дел, где новый министр иностранных дел передаёт мне привет, и я планирую возобновить своё предложение встретиться с министром иностранных дел Хантом и обсудить российско-британские отношения», — подчеркнул он.

Посол добавил, что ознакомит нового британского министра с основными направлениями внешней политики РФ, когда вернётся в Лондон из Москвы. Кроме того, в ходе разговора он намерен обсудить с министром российско-британские отношения и дело Скрипалей, которое, по мнению Москвы, является политическим вопросом.

«Естественно, будем оказывать давление. В том числе и путём официальных запросов и диалога с британской стороной», — заметил Яковенко.

Кроме того, в российском МИД заявили о том, что в случае засекречивания расследования дел в Эймсбери и Солсбери Москва расценит это как попытку скрыть заказчиков и исполнителей этих преступлений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . сообщает РИА Новости.

«Лондонской полицией было анонсировано, что 19 июля в Солсбери планируется открыть коронёрское дознание в отношении скончавшейся 8 июля в больнице Дон Стерджес​​​. Поясню, это — квазисудебная процедура, цель которой — юридическое закрепление причины смерти. С учетом тех бездоказательных обвинений, с которыми в адрес России поспешила выступить Великобритания, принципиально важным является обеспечение максимально возможной транспарентности в расследовании этого дела. Перевод его в судебную плоскость с последующим засекречиванием будем расценивать в качестве попытки скрыть от общественности истинных заказчиков и исполнителей этих преступлений», — сказала Захарова.

«Отвлечение внимание от брексита»

По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам, главы комиссии по защите госсуверенитета Андрея Климова , инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери используется в качестве отвлечения внимания от ситуации с выходом Великобритании из состава ЕС

«Сейчас вместо фактов предлагают мнения по поводу, основанные на таких же мнениях по поводу… Наши иностранные коллеги в частных беседах периодически нам говорят, что не могут напрямую заявить о недоверии к британцам. На этом всё и базируется. Придумано всё это было для того, чтобы внимание граждан страны отвлечь от брексита», — заявил парламентарий в беседе с RT.

Инсценировка различных провокаций или инцидентов, не имеющих доказательной базы, затевается странами Запада лишь для того, что создать напряжение в отношениях с РФ. Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько

«Совершенно очевидно, что на Западе существует достаточно большая когорта политиков, которые стремятся к конфронтации с Россией. Именно для этого инсценируются подобного рода провокации, расследования и случаи, которые пока не приводят ни к чему конкретному, а люди не могут предоставить доказательства», — сказал Безпалько в разговоре с RT.

По его словам, если бы Лондон был действительно заинтересован в проведении профессионального расследования, «британцы бы уже пошли на наши условия».