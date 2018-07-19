Ещё
Посол РФ в Греции высказался о высылке дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол России в Греции прокомментировал высылку российских дипломатов 

Газета.Ru 19 июля 2018
Фото: РИА Новости
Посол России в Греции Андрей Маслов прокомментировал высылку российских дипломатов из страны, передает RT.
Он назвал эти действия греческих властей "бездоказательными".
"Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырех российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения", — заявил Маслов.
Также он отметил, что именно США являются единственной страной, которая официально поддержала высылку российских дипломатов.
"Единственной страной, которая официально публично приветствовала вот этот демарш со стороны Греции, были Соединенные Штаты, это о многом говорит", — добавил Маслов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высылка двух российских дипломатов из Греции не останется без последствий.
Газета.Ru: последние новости
Умер Нил Саймон Лукашенко о разговорах с Путиным: как родные люди В Совфеде заявили о готовности к введению США санкций против "Северного потока"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве143
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»213
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару64
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение