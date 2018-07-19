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Министры РФ и Японии встретятся в формате «2+2»
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Министры РФ и Японии в формате «2+2» обсудят меры доверия в военно-политической сфере 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главы МИД и Минобороны России и Японии на встрече в формате "2+2" 31 июля в Москве обсудят укрепление мер доверия в военно-политической области. Об этом заявил в четверг ТАСС посол РФ в Токио Михаил Галузин.
"В ходе предстоящей встречи [в формате] "2+2" будут осуждаться прежде всего вопросы, связанные с укреплением мер доверия между Россией и Японией, в том числе в военно-политической области", — сказал он.
Галузин также добавил, что Япония пока не услышала российских замечаний относительно размещения на территории страны элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО).
"Наверное, стоит судить по конкретным шагам, которые предпринимают или планируют предпринимать наши японские партнеры, — сказал он, отвечая на вопрос, реагирует ли Токио на высказываемые Москвой замечания по ПРО США. — Пока того варианта, о котором вы говорите, я не вижу".
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