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Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
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Встреча с Путиным обнажила семейные проблемы Трампов 

Дни.ру 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Мимика первой леди США Меланьи Трамп в Хельсинки вызывает жалость. Так считает частнопрактикующий психолог Олег Сергиенко.
Специалист нашел объяснение поведению жены Дональда Трампа после рукопожатия президента России Владимира Путина, когда улыбающуюся Меланью "перекосило". Пользователи Сети уверены, что на ее лице отразился испуг перед российским лидером. Однако психолог полагает, что дело вовсе не в этом.
По мнению Сергиенко, первая леди США производит впечатление глубоко несчастной женщины, у которой далеко не все в порядке в семейной жизни и в личных отношениях с супругом.
"Судя по тому, что я вижу по телевидению и в Интернете, у них с Меланьей явно есть внутрисемейные проблемы. Из-за этого она, возможно, просто боится сорваться на публичном мероприятии и подвести своего импульсивного мужа", — цитирует эксперта РИА ФАН.
По его мнению, Трамп запугал жену и относится к ней недостаточно уважительно. "Лично у меня Меланья Трамп вызывает глубокое сочувствие", — резюмировал психолог.
С ним согласен и профайлер-полиграфолог Илья Степанов. "Видны глаза навыкате, напряженно растянутый рот, видно, как приподнимается внутренний угол бровей… Все это соответствует эмоции сильного страха", — приводит слова специалиста газета "Взгляд".
Он считает, что эта эмоция носит глубоко внутренний характер, а сама встреча с Владимиром Путиным очень некомфортна. "Во время фотографирования президентов очень похожа на человека, которого дома отчитывают, ставят в угол на горох, в крайнем случае бьют", — заявил Степанов. Также он, как и Олег Сергиенко, признал напряженные отношения между Дональдом и Меланьей Трамп. К слову, печальный вид первой леди США не раз вызывал пересуды в соцсетях.
Напомним, что первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. После этого глава Белого дома заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.
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