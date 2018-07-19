Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов

Встреча с Путиным обнажила семейные проблемы Трампов

Специалист нашел объяснение поведению жены Дональда Трампа после рукопожатия президента России Владимира Путина , когда улыбающуюся Меланью "перекосило". Пользователи Сети уверены, что на ее лице отразился испуг перед российским лидером. Однако психолог полагает, что дело вовсе не в этом.

По мнению Сергиенко, первая леди США производит впечатление глубоко несчастной женщины, у которой далеко не все в порядке в семейной жизни и в личных отношениях с супругом.

"Судя по тому, что я вижу по телевидению и в Интернете, у них с Меланьей явно есть внутрисемейные проблемы. Из-за этого она, возможно, просто боится сорваться на публичном мероприятии и подвести своего импульсивного мужа", — цитирует эксперта РИА ФАН.

По его мнению, Трамп запугал жену и относится к ней недостаточно уважительно. "Лично у меня Меланья Трамп вызывает глубокое сочувствие", — резюмировал психолог.

С ним согласен и профайлер-полиграфолог Илья Степанов . "Видны глаза навыкате, напряженно растянутый рот, видно, как приподнимается внутренний угол бровей… Все это соответствует эмоции сильного страха", — приводит слова специалиста газета "Взгляд"

Он считает, что эта эмоция носит глубоко внутренний характер, а сама встреча с Владимиром Путиным очень некомфортна. "Во время фотографирования президентов очень похожа на человека, которого дома отчитывают, ставят в угол на горох, в крайнем случае бьют", — заявил Степанов. Также он, как и Олег Сергиенко, признал напряженные отношения между Дональдом и Меланьей Трамп. К слову, печальный вид первой леди США не раз вызывал пересуды в соцсетях.

Напомним, что первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. После этого глава Белого дома заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.