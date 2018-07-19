Москва требует назвать виновных по делу Скрипалей

Посол РФ: Москва ждет от Лондона информации по подозреваемым в инциденте в Эймсбери

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что рассчитывает по возвращении из Москвы , где он участвует в совещании послов и постоянных представителей РФ, встретиться с главой МИД Великобритании Джереми Хантом. Об этом он заявил журналистам в четверг на полях мероприятия. "Рассчитываю, что по возвращении с совещания я проведу беседу с новым министром иностранных дел, где мы постараемся обсудить все ключевые вопросы", — сказал дипломат. РФ ждет официальной информации от Лондона по подозреваемым в инциденте в Эймсбери, а не сообщений СМИ, добавил он.