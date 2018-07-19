Ещё
Москва требует назвать виновных по делу Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол РФ: Москва ждет от Лондона информации по подозреваемым в инциденте в Эймсбери 

ТАСС 19 июля 2018
Фото: Reuters
Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что рассчитывает по возвращении из Москвы, где он участвует в совещании послов и постоянных представителей РФ, встретиться с главой МИД Великобритании Джереми Хантом. Об этом он заявил журналистам в четверг на полях мероприятия.
"Рассчитываю, что по возвращении с совещания я проведу беседу с новым министром иностранных дел, где мы постараемся обсудить все ключевые вопросы", — сказал дипломат.
РФ ждет официальной информации от Лондона по подозреваемым в инциденте в Эймсбери, а не сообщений СМИ, добавил он.
ТАСС: последние новости
Умер драматург Нил Саймон Лукашенко заявил, что открыто обсуждает с Путиным проблемы в отношениях Белоруссии и РФ Захарова: новые санкции США направлены на размывание структуры контроля над вооружениями
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве143
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»213
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару64
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение