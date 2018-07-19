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Трамп призвал Эрдогана освободить пастора Брансона
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Трамп призвал Эрдогана освободить пастора Брансона 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана освободить задержанного в этой стране американского пастора Эндрю Брансона.
«Полный позор, что Турция не освободит уважаемого пастора из тюрьмы. (Президент Турции Тайип) Эрдоган должен что-то сделать, чтобы освободить этого замечательного христианского супруга и отца. Он не сделал ничего плохого, и он нужен своей семье», — передает РИА «Новости» сообщение Трампа в Twitter.
Евангелический пастор Эндрю Брансон удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинению в пособничестве организации гюленистов и поддержке Рабочей партии Кудристана. В среду суд принял решение оставить Брансона под стражей.
Напомним, 19 июня Сенат Соединенных Штатов принял свой вариант проекта бюджета Пентагона на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства и последующего использования американского истребителя пятого поколения F-35. Среди прочих причин намерения отказать Турции в разработке истребителя названо также удержание американского гражданина Эндрю Брансона.
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