Трамп призвал Эрдогана освободить пастора Брансона

A total disgrace that Turkey will not release a respected U. S. Pastor, Andrew Brunson, from prison. He has been held hostage far too long. @RT_Erdogan should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing wrong, and his family needs him!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 July 2018

«Полный позор, что Турция не освободит уважаемого пастора из тюрьмы. (Президент Турции Тайип) Эрдоган должен что-то сделать, чтобы освободить этого замечательного христианского супруга и отца. Он не сделал ничего плохого, и он нужен своей семье», — передает РИА «Новости» сообщение Трампа в Twitter.

Евангелический пастор Эндрю Брансон удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинению в пособничестве организации гюленистов и поддержке Рабочей партии Кудристана. В среду суд принял решение оставить Брансона под стражей.