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В ФБР среагировали на предложение Путина Трампу
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Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Директор ФБР Кристофер Рэй поставил под сомнение целесообразность участия американских следователей в допросах подозреваемых во вмешательстве в американские выборы россиян на территории РФ.
"Я думаю, что оставлю это на усмотрение спецпрокурора Мюллера", — сказал он на Аспенском форуме безопасности, комментируя возможное участие в этом ФБР.
"Я никогда не говорю никогда о чем бы то ни было, но это точно не занимает высокую строчку в списке наших методов расследования", — ответил он на дополнительный вопрос о том, есть ли вероятность участия американских следователей в подобных допросах не обязательно в России, но в любой другой стране.
Президент России Владимир Путин после встречи с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что Москва может допустить американских представителей на допросы россиян, которых в Вашингтоне обвиняют в совершении преступлений, но на условиях взаимности — если в США допросят представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Браудера Hermitage Capital.
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Комментарии4  Ещё 2 источника 
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