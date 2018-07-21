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Арест Бутиной связали с саммитом Путина и Трампа
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Арест подозреваемой в шпионаже Бутиной связали с саммитом Путина и Трампа 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Роберт Нил Дрисколл, адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что ее арест перед встречей американского и российского президента не был случайностью, передает ТАСС.
«Не уверен, чем объяснялись эти сроки, но знаю, что причины, которые они [органы прокуратуры США] изложили суду, не имеют никакого смысла», — пояснил он.
Он добавил, что не располагает информацией о том, политическое ли дело Бутиной, однако считает ее невиновной.
«Могу сказать лишь то, что дело против Марии Бутиной, судя по тому, что я вижу, является чрезвычайно шатким», — добавил Дрисколл.
Адвокат отрицает, что ее арест спецслужбами США был вызван расследованием якобы российского вмешательства в американские выборы в 2016 году, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.
Ранее, 20 июля, стали известны подробности карьеры Бутиной. Она обучалась в Американском университете в Вашингтоне и с мая по август 2017 года проходила стажировку в компании APTLD (Азиатско-Тихоокеанская ассоциация доменов верхнего уровня).
О задержании 29-летней россиянки стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.
Предполагается, что Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, который находится под санкциями США. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы в случае признания ее виновной. Мария Бутина отвергает все обвинения в свой адрес. По словам ее адвоката, девушка передала в сенат восемь тысяч документов и прошла 8-часовой допрос.
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