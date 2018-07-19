«Глубоко несчастную» Меланью Трамп пожалели

Психолог пожалел «глубоко несчастную» Меланью Трамп

«Я конечно, как говорится, не сторож президенту США, но, судя по тому, что я вижу по телевидению и в Интернете, у них с Меланьей явно есть внутрисемейные проблемы. Из-за этого она, возможно, просто боится сорваться на публичном мероприятии и подвести своего импульсивного мужа», — цитирует ФАН психолога Олег Сергиенко.

По мнению специалиста, скрытые от широкой публики неурядицы в семье Трампов порождают странности в поведении первой леди.

«Мне кажется, эту женщину просто запугали. Не хочу быть излишне категоричным, но, по-моему, президент США недостаточно уважительно относится к своей жене, которая своей красотой и умением одеваться могла бы сильно поправить его имидж. Лично у меня Меланья Трамп вызывает глубокое сочувствие», — отметил Сергиенко.

Ранее «Ридус» неоднократно рассказывал о том, как ненависть части американского общества к президенту Трампу сказывается на его супруге. Журналисты буквально охотятся за первой леди, в попытках получить особенный снимок или разузнать какую-нибудь скандальную подробность ее личной жизни.

Кроме того, в прессе постоянно обсуждают ее внешний вид: то Меланья оденется не по погоде, то слишком вызывающе, то жене президента нездоровится. Еще хуже, чем журналисты, ведут себя пользователи социальных сетей, которые часто начинают издеваться над первой леди по любому поводу.